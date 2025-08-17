Una fuerte disputa familiar derivó en el secuestro de casi 44 kilos de marihuana, luego de que un hombre que caminaba por la vida pública con una actitud sospechosa fuera demorado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se encontraba en el barrio Zavaleta. El sospechoso acusó a su hermana de tráfico de drogas y de haberlo amenazado, por lo que los efectivos decidieron detener a la mujer pero también lo arrestaron a él.

Eran las 3.50 de la madrugada de este sábado cuando el joven, de 21 años, fue sorprendido por los agentes en la villa que se ubica en la Comuna 4 porteña, entre los barrios de Barracas y Nueva Pompeya. La Policía reportó, en un recorrido de rutina, que iba "cargando bolsas negras de consorcio" con un "nerviosismo" ampliamente notable, por lo que le pidieron que se detuviera.

Droga, lujo y dólares: cómo operaba y a qué se dedica "La Banda de los Ricos", detenidos por vender droga en Punta del Este

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante esta situación, les relató que estaba recién llegado de Misiones junto a su esposa y su hija, motivo por el cual se estaba alojando en la casa de su hermana. Allí, les manifestó que supuestamente ella le había confesado que se estaba dedicando al tráfico de estupefacientes y le entregó a los agentes unos 59 ladrillos que contenían marihuana.

Siempre según su testimonio, el sospechoso dijo que se mostró en desacuerdo y la enfrentó, lo que derivó en una fuerte discusión y amenazas por parte de su hermana contra él y su familia. Más tarde, comentó que se habría metido en su casa, se habría llevado los panes de marihuaba para ponerlos en bolsas y entregárselos a las autoridades.

Por orden de la Unidad de Flagrancia Sur, se dispuso el secuestro de la droga, su traslado a la División Antidrogas y una consigna frente al domicilio de la acusada. En total, fueron 43,39 kilos que estaban distribuidos en los 59 paquetes.

Horas más tarde, la hermana del joven negó todos sus dichos y habilitó a los efectivos para que ingresen a su vivienda y requisen en lugar. De acuerdo a lo comunicado por la fuerza porteña, en el operativo no se hallaron más estupefacientes.

La sustancia secuestrada quedó bajo resguardo judicial mientras avanza la investigación. Se evaluó la situación y se definió que tanto la mujer como su hermano quedaran bajo arresto; ella acusada de infringir la Ley de Drogas 23.737 y él inicialmente por violación de domicilio.

FP