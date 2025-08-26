Un procedimiento de control rutinario a dos mujeres que habían ido de visita al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz terminó en una insólita situación, cuando los agentes descubrieron que ambas tenían pedidos de captura activos. Las sospechosas fueron arrestadas en el acto, ya que tienen causas abiertas por delitos como robo y falsificación de documentos.

Las mujeres ingresaron al establecimiento carcelario y, como es usual, se sometieron a los controles de rigor del área de Visitas y Correspondencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Rápidamente el sistema arrojó un alerta porque sobre ellas pesaban pedidos de captura en curso en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Se analizó la notificación y, luego de que se realizara la confirmación, se dio aviso a los juzgados competentes en la causas de ambas prófugas e intervino la Policía Local de Marcos Paz, que procedió con las detenciones.

Fuentes del ministerio de Seguridad indicaron que una de las fugitivas es Luciana Vanesa Elías, de 38 años, quien era buscada por un caso de "falsificación de documentos públicos" y "uso de documento adulterado o falso". Por esta imputación se le inició una causa el 6 de diciembre de 2023, y trascendió que la acusada es oriunda de Mar del Plata pero tenía su domicilio judicializado en la Ciudad de Buenos Aires.

Elías fue declarada en rebeldía por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 a cargo de Elizabeth Paisan, Secretaria N°137 de Julio Andrés Herrera, y se había ordenado su arresto inmediato.

La otra mujer detenida en su intento de visita a un grupo de presos en Marcos Paz fue identificada como Noelia Soledad Capoblanco, de 33 años, sobre quien se reportó una orden de captura por "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con utilización de un arma impropia y la participación de un menor de edad".

Capoblanco fue procesada por estos delitos el 3 de abril pasado y, de acuerdo a los registros judiciales, está domiciliada en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal había solicitado su detención y además especificó que “debía ser trasladada a la unidad carcelaria correspondiente una vez localizada”. Ahora, ambas mujeres quedaron a disposición de la Justicia a la espera de que se defina en qué establecimiento serán alojadas.

El mensaje de Patricia Bullrich tras las detenciones

Los arrestos de Elías y Capoblanco, más allá de lo resonante por lo extraño del hecho, tuvieron su repercusión en el plano de la política. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que será candidata a senadora de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires, utilizó sus redes sociales para expresarse sobre lo ocurrido.

"Fueron de visita a la cárcel y se quedaron adentro. Dos delincuentes con pedido de captura quisieron entrar al penal de Marcos Paz. El SPF las detectó y entregó a la Justicia. En las cárceles federales no entra la impunidad. Con nosotros, el que las hace, las paga", escribió Bullrich en su cuenta de X.

