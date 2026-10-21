Detuvieron a un adolescente de 14 años por el robo y secuestro del hermano de la ex jueza Julieta Makintach

La Policía Bonaerense detuvo a un adolescente de 14 años acusado de participar en el robo y secuestro de Tomás Makintach, hermano de la ex jueza Julieta Makintach, ocurrido durante la madrugada del domingo en un barrio cerrado de Beccar, partido de San Isidro. El menor fue localizado luego de que utilizara el teléfono celular sustraído a la víctima para pedir comida a través de una aplicación de delivery.

El procedimiento se realizó el martes por la noche en la esquina de Rolón y Tomkinson, en el barrio La Cava, en San Isidro. Además del adolescente, otras dos personas fueron demoradas, aunque hasta el momento no se precisó si tuvieron participación directa en el asalto.

Los investigadores sospechan que el menor podría integrar la denominada Banda del Millón, una organización delictiva que opera en la zona norte del conurbano bonaerense y que es investigada por distintos robos bajo la modalidad de entraderas.

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Cómo fue el asalto en el barrio cerrado

El episodio ocurrió cerca de las 3.30 del domingo en una vivienda del complejo Ovejitas I, ubicado sobre la calle Guido al 2500, en Beccar. La víctima, Tomás Makintach, de 47 años y abogado, fue sorprendida por varios delincuentes que ingresaron a su propiedad. De acuerdo con la reconstrucción del caso, una vecina había escuchado ruidos en el techo y alertó a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron un bolso con un criquet y desplegaron un operativo para revisar el perímetro.

Sin embargo, según las fuentes citadas en la cobertura del caso, el personal de seguridad privada del complejo les negó inicialmente el ingreso a los agentes, que buscaban inspeccionar las viviendas y los accesos por los techos. Minutos después, tres hombres entraron en la casa de Makintach. El abogado escuchó ruidos en el interior y, al preguntar quién estaba allí, fue sorprendido por los asaltantes, que lo amenazaron con un arma y le exigieron dinero.

Durante el robo, los delincuentes revisaron distintos ambientes y aseguraron que sabían que la víctima tenía dinero en efectivo. También hicieron una referencia a Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, conocido por su intervención en investigaciones contra integrantes de la Banda del Millón. Antes de retirarse, uno de los asaltantes escribió con un cuchillo en una pared de la vivienda la frase: “La Banda del Millón. Nano”, una inscripción que ahora forma parte de los elementos analizados por los investigadores.

Los ladrones permanecieron más de media hora dentro de la propiedad. Según la denuncia, sustrajeron 1.000 dólares en efectivo y transfirieron 800.000 pesos a una cuenta mediante una billetera virtual. Además, se llevaron un celular Samsung S26 Plus negro, un reloj Garmin, una consola PlayStation 3 y dos llaves de un automóvil Honda que estaba estacionado en la calle.

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El robo no terminó cuando los delincuentes reunieron los objetos de valor. Antes de escapar, obligaron a Makintach a subir a su camioneta Ford Kuga para abandonar el barrio cerrado sin despertar sospechas. Según la reconstrucción del episodio, los asaltantes le indicaron que saliera con tranquilidad y que no alertara al personal de seguridad. Los cuatro abandonaron el complejo en el vehículo de la víctima, luego de que les abrieran el portón de salida.

Makintach permaneció privado de su libertad durante aproximadamente diez minutos, hasta que logró escapar. Después, los delincuentes dejaron la camioneta y huyeron a pie hacia el barrio San Cayetano, en Beccar. La intervención de la seguridad privada quedó bajo la lupa de los investigadores, tanto por la negativa inicial a permitir el ingreso policial como por la apertura del portón para la salida de los sospechosos.

Tras el episodio, la Municipalidad de San Isidro denunció a la empresa de seguridad del complejo Ovejitas I y solicitó su inhabilitación ante el Ministerio de Seguridad bonaerense. El municipio cuestionó que el personal de vigilancia hubiera impedido el ingreso de los efectivos policiales durante el operativo inicial. Según la presentación, esa decisión obstaculizó las tareas de prevención y búsqueda de los sospechosos.

La causa quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, quien tomó declaración a la víctima y dispuso las primeras medidas para reconstruir el recorrido de los asaltantes e identificar a todos los involucrados.

Los antecedentes de la Banda del Millón

La Banda del Millón es investigada por una serie de robos cometidos en la zona norte del conurbano, principalmente mediante el ingreso nocturno a viviendas después de tareas de inteligencia sobre las posibles víctimas.

La organización está integrada por adultos y menores de edad. De acuerdo con las investigaciones judiciales, algunos de sus referentes permanecen detenidos y habrían continuado coordinando delitos desde las cárceles mediante teléfonos celulares.

Además, parte de sus presuntos integrantes deberá afrontar juicios por otros hechos criminales, entre ellos los asesinatos del proteccionista de animales Enrique De Marco y de María Susana Rodríguez Iturriaga.

CS