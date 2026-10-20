Asaltaron al hermano de la exjueza Makintach y San Isidro denunció a la seguridad del barrio cerrado por impedir el ingreso de la Policía

El Municipio de San Isidro presentó una denuncia penal contra la empresa de seguridad privada del barrio cerrado Ovejitas I, en Beccar, y pidió al Ministerio de Seguridad bonaerense que la sancione e inhabilite. Según la comuna, los vigiladores impidieron el ingreso de la Policía al predio durante la madrugada del domingo 18 de octubre, poco antes de que tres delincuentes asaltaran a Tomás Makintach, de 47 años, hermano de la exjueza Julieta Makintach.

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Todo empezó alrededor de las 2:30, cuando una vecina alertó por ruidos en los techos de la zona. La Patrulla Municipal y el Comando de Patrullas bonaerense rodearon la manzana y encontraron un bolso con un crique en una vivienda lindera. Ante la sospecha de que los autores se habían escondido en el barrio cerrado, los efectivos pidieron autorización para ingresar, pero la seguridad privada se la negó. Cerca de las 3:30, tres jóvenes armados con un cuchillo entraron a la casa de Makintach por la parte trasera y permanecieron allí unos 40 minutos: se llevaron 1.000 dólares, un celular, un reloj, una consola de videojuegos y las llaves de un auto, y realizaron una transferencia de 800.000 pesos desde la cuenta de la víctima.

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Luego obligaron a Makintach a subir a su camioneta y escaparon con él. Según el municipio, los vigiladores les abrieron la salida del barrio. Durante la huida, el hombre logró bajarse y ponerse a salvo, mientras que los asaltantes abandonaron el vehículo y siguieron a pie. Todavía no fueron identificados.



La denuncia acusa a la empresa de resistencia o desobediencia a un funcionario público y de encubrimiento, delitos previstos en los artículos 239 y 277 del Código Penal. La comuna recordó que la ley provincial 12.297 obliga a las firmas de seguridad privada a colaborar con la Policía y la Justicia, y entregó a la fiscalía las imágenes de las cámaras municipales de la zona y del recorrido de la fuga.

IC/MSS