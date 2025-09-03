Una familia de la ciudad de Rosario padeció un momento de mucha tensión durante la noche de este martes, después de que el chofer de una aplicación de autos desviara el recorrido del viaje en el que transportaba a una chica de 13 años. En lugar de llevarla a su casa, se fue a una localidad vecina y después regresó al lugar, donde terminó siendo demorado por la Policía.

De acuerdo al parte oficial, la madre de la menor pidió el viaje desde su celular. Allí siguió el recorrido que hizo un auto Fiat Uno, conducido por Daniel S. R. (de 42 años), que tenía que ir a buscar a su hija al club santafesino Los Caranchos, ubicado en la calle Wilde al 1800, para dirigirse a la dirección indicada, en la zona de Provincias Unidas y Junín.

Sin embargo, en el medio del viaje el chofer tomó una dirección contraria a la que tenía que ir, de acuerdo al mapa de la reconocida aplicación, se subió a la autopista Rosario-Córdoba e ingresó a la localidad de Funes. Las sospechas de la mujer aumentaron cuando empezó a enviarle mensajes mediante el chat de la plataforma, pero el hombre los ignoró.

En ese lugar, que se encuentra a unos 10 kilómetros del domicilio que había sido señalado como destino original, el conductor hizo otro trayecto más, para después terminar retomando la autopista en cuestión hasta que llegó a la ubicación, en el Pasaje Isaacs 300 bis. Mientras esto ocurría, la madre de la menor dio aviso a las autoridades a través de un llamado al 911.

Los efectivos de la Brigada de Orden Urbana se dirigieron a la vivienda para tomarle declaración a la mamá de la adolescente. Más tarde, llegó personal del Comando Radioeléctrico y ante la orden de la Fiscalía en turno, se ordenó la detención del conductor y el secuestro de su teléfono móvil y su automóvil.

Las autoridades revisaron a la chica y constataron que "estaba en buen estado de salud" y que no había sufrido agresiones de ningún tipo. Luego, trasladaron a Daniel S. R. hasta la comisaría 12ª de Rosario, donde quedó demorado. El caso quedó en manos de la fiscal Andrea Vega, de la unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que lo imputó por "privación ilegítima de la libertad".

Este caso se conoció después de que este lunes se supiera que otro conductor de una aplicación de viajes fue imputado por una situación similar, por un hecho que sucedió el 10 de agosto último. En aquel momento, el hombre que conducía el vehículo fue a buscar a una joven a la intersección de Mendoza y Donado y, en lugar de trasladarla hasta la ubicación marcada, tomó la autopista Rosario-Córdoba y se fue hasta la ciudad santafesina de Roldán.

La investigación de esta causa está a cargo del fiscal Germán Mazzoni, quien solicitó un informe a la empresa para que le provean los datos de ese viaje y pidió una pericia tecnológica al teléfono del imputado.

Este miércoles, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a las denuncias y remarcó que lo ocurrido configura un delito penal y debe investigarse con “la mayor contundencia”. “Quiero en este tema no mezclar las cosas. Cuando hay una aplicación legal, hay un control del Estado, que es más efectivo. Siempre recomendamos: usen aplicaciones legales”, expresó.

Por último, el jefe comuncal aclaró que colaborarán con la Fiscalía aportando las imágenes de las cámaras, la información sobre los autos y los antecedentes de los conductores. “Lo penal debe tratarse como penal y no mezclarse con una discusión administrativa”, cerró.

