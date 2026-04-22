Detuvieron en Buenos Aires a uno de los acusados del magnicidio del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Este miércoles por la mañana, un ciudadano colombiano fue arrestado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras un amplio operativo de INTERPOL, luego de que la Justicia de su país solicitara su captura por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay ocurrido en junio de 2025.

A partir de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, encabezada por la fiscal general Tamara Ahimará Pourcel, con la intervención del auxiliar fiscal Juan Martín Mariño Fages, se concretó la detención del sospechoso que contaba con pedido de captura internacional por el asesinato del legislador en su país de origen.

Momento en que el senador Miguel Uribe Turbay es asesinado por un sicario que le dispara por la espalda | Captura

El imputado fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, quien quedó detenido y a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, que intervendrá en el proceso de cooperación internacional y en una eventual extradición, según detalla el portal Fiscales.

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Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente asesinado en un acto político

Investigación internacional por el atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá

Las autoridades informaron que la causa se inició a partir de documentación oficial enviada por la República de Colombia, canalizada mediante el enlace de Gendarmería Nacional Argentina en ese país.

Uribe Turbay fue atacado por un sicario con un arma de fuego el 7 de junio de 2025 en Bogotá durante un acto de campaña política, en su condición de precandidato presidencial. El senador falleció dos meses después como consecuencia de las heridas, hecho que fue calificado como magnicidio. Tenía 39 años, una esposa e hijos.

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Según la investigación desarrollada en Colombia, “el atentado habría sido ejecutado por una estructura criminal organizada con intervención de múltiples actores”, entre ellos un menor de edad. En ese contexto, surgieron indicios de que Cruz Castillo habría tenido participación en tareas logísticas vinculadas al hecho, además de un posible ingreso a la Argentina, a partir del análisis de direcciones IP que lo ubicaban en territorio nacional.

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Cooperación entre fiscalías, Gendarmería e INTERPOL en la captura

Ante ese escenario, la fiscalía ordenó profundizar las tareas de investigación en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y dispuso diligencias a cargo del “Escuadrón Buenos Aires” de Gendarmería Nacional. Paralelamente, se activaron mecanismos de cooperación internacional y el intercambio de información con INTERPOL.

En el marco de esas gestiones, se estableció contacto con autoridades judiciales colombianas, lo que permitió ampliar los datos del expediente y acceder a las alertas internacionales vigentes sobre el sospechoso, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

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En forma paralela, se solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones, que informó que el imputado registraba un trámite en curso y se encontraba en situación migratoria irregular en el país. Además, se indicó que contaba con una orden de expulsión vigente, vinculada a una detención previa en la Ciudad de Buenos Aires por el delito de robo.

“A partir de esa información, se estableció contacto con la fiscalía interviniente en ese expediente, la cual informó que el 20 de abril de 2026 el imputado había aceptado suscribir un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28. En ese contexto, se puso en conocimiento del tribunal la existencia de una notificación roja de INTERPOL y el pedido de captura internacional emitido por Colombia”, detalla el escrito.

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