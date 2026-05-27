El cuerpo descuartizado hallado en Bariloche pertenece a Ana Lía Corte, 18 días después de su desaparición

En un descampado de la ciudad de Bariloche fue hallado el cuerpo descuartizado de Ana Lía Corte, tras 18 días de búsqueda. Si bien, aún resta la confirmación oficial de la Justicia mediante el peritaje del ADN, tanto su esposo como familiares la despidieron con emotivas palabras en sus redes sociales.

El hallazgo comenzó durante las últimas horas del martes, cuando una vecina dio aviso sobre restos humanos en la periferia. Actualmente se investiga cómo llegaron los restos de Corte ahí considerando que la zona ya había sido rastrillada.

La mujer, madre de un hijo de 12 años, había sido buscada intensamente por miembros de Protección Civil, familiares, vecinos y allegados, sin éxito en diversos sitios y en el que luego fueron hallados los restos. La fiscalía busca determinar si el cuerpo siempre estuvo ahí o si posteriormente fue plantado.

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Prefectura durante el hallazgo de los restos de Ana Lía Corte en el barrio Arrayanes.

El 8 de mayo, Corte había salido de su casa solo con una mochila con sus medicamentos, ya que según su marido, Milton Marques, afirmó que sufría depresión e insomnio, pero dejando su billetera y celular en la casa. Las cámaras de seguridad registraron a la mujer tomando un colectivo en el kilómetro 6 de la avenida de Los Pioneros y se bajó en la última parada del recorrido, cerca de donde finalmente fueron encontrados sus restos.

Luego del aviso de la vecina, los restos humanos fueron recolectados en el barrio Arrayanes y llevados para ser examinados por los forenses. La tarrea se extendió hasta la madrugada del miércoles. Aunque la Justicia aún no emitió una confirmación oficial de la identidad mediante peritajes de ADN, el esposo y los allegados de la mujer ya confirmaron el deceso y la despidieron a través de redes sociales.

La fiscal jefa Betiana Cendón y la fiscal Sofía Ocampo ordenó la realización de una pericia papiloscópica sobre los restos hallados en un barranco del barrio Arrayanes, ubicada cerca de la intersección de la calle Arrayanes con Onelli y La Barda.

Aún la fiscalía no ha confirmado hipótesis oficiales ni sospechosos vinculados al hecho. Las autoridades informaron que los peritajes continuarán para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y el traslado de los restos.

Su marido, Milton Marques, la despidió en redes sociales: "Mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado".

Su esposo la despidió a través de un posteo en sus redes sociales, agradeciendo la contención de quienes lo rodean y los años compartidos con su esposa: "Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación en la incansable búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra. Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor".

También lo hizo su prima, Cecilia Corte, quien le dedicó unas emotivas palabras describiendo la personalidad de Ana Lía:“Asi te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche. Vola alto prima, donde estas ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer... me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad”.

MEG/fl