Un femicida que se autopercibe mujer para evitar ser condenado se acerca al juicio

Un horroroso femicidio ocurrido en Lago Escondido, Bariloche, se acerca al juicio, que podría ser bajo la metodología de jurados. Se trata de la muerte de Eduarda Santos, una joven brasileña de 26 años que fue asesinada a instancias del hombre con el que convivía, quien había tenido mellizos tras alquilarle el vientre a la víctima. Fernando Alves Ferreira, el acusado, viene de declarar que se autopercibe mujer.

El crimen ocurrió el 16 de febero del año pasado pero generó una consternación que se extiende a estos días, mientras la Justicia ultima la investigación para elevarla a juicio oral. Todo ocurrió en uno de los senderos que conduce al mirador del Lago Escondido, en la ciudad de Bariloche, uno de los puntos turísticos más visitados de la zona.

‘Perverso’ y ‘acosador’, el perfil del sospechoso por un femicidio

Aquel día, Eduarda Santos de Almeida, que había llegado desde Brasil con su beba, salió junto a Fernando Alves Ferreira, el hombre brasileño que confesó el crimen ante la Justicia. Según el dictamen de la acusación al que accedió TN, se cree que tuvieron una discusión y la joven intentó escapar al ver en peligro su vida.

Pero dentro de los senderos, el hombre logró encontrarla y le disparó a quemarropas.

En el auto en el que habían llegado hasta el lugar estaba estacionado en la entrada del parque. Adentro estaba la beba de la víctima y los mellizos que habían salido del vientre de la víctima, alquilado por Alves Ferreira, quien había decidido formar una familia con otro varón. Uno de los puntos de la investigación busca establecer cuál y cómo era el vínculo que tenían la víctima y el presunto femicida.

La familia de Micaela Rasconvsky reclama que fue víctima de femicidio

El acusado viene de declarar días atrás que se autopercibe mujer para evitar una condena. Pidió, en ese marco, que lo llamen Amanda y que sea juzgado solo por homicidio, no por homicidio triplemente calificado. El fiscal y el juez de la causa rechazaron el pedido.

Conmoción en Bariloche

El crimen horrorizó a una de las zonas turísticas más concurridas del país. Es que ocurrió pasadas las 9 de la mañana a pocos metros de la ruta proviuncial 77, frente al hotel Llao Llao. Fueron seis disparos por la espalda de la mujer que, pudo establecer la Justicia, estaba indefensa.

Tras el asesinato, el hombre quedó detenido e imputado en una causa judicial en la que se declaró autor del femicidio y dio una explicación que no convence a nadie. Dijo que la mató "por cuestiones de narcos y todo lo que saben ustedes (sic). Eduarda estaba involucrada en eso. Perdón, pero estaba en peligro y mi vida viene primero que la de los demás".

Fernando Alves Ferreira.

"Soy culpable por la muerte de Eduarda. Soy el responsable, pero no lo planeé. Yo me podía haber fugado y no me fugué", manifestó el acusado, que pidió a la Justicia que no envíe a sus dos hijos a Río de Janeiro ya que eso, según él, sería condenarlos a muerte.

En febrero, el juez Sergio Pichetto, a cargo del caso, amplió hasta agosto el plazo para la instrucción de la investigación, además de prorrogar la detención preventiva del presunto femicida. La Fiscalía públicamente difundió como expectativa de pena la posibilidad de que reciba cadena perpetua.

Se acerca el juicio

Pero primero debe elevarse el caso a juicio. Y una de las posibilidades que está en evaluación es que se llegue a esa instancia por medio de un pedido de juicio por jurados, una novedosa modalidad que ya comenzó a emplearse en varios procesos judiciales en el país.

En febrero de 2022, en el momento del brutal ataque, Eduarda Santos tenía 26 años y se habia radicado en Bariloche, adonde había llegado durante la pandemia. En ese entonces, la mujer convivía el femicida en una vivienda ubicada en la zona de Llao Llao, cerca de la escena del crimen.

Operan al joven cordobés que fue atacado a machetazos en México: quién es y que hacía en ese país

Según la acusación, Alves Ferreira la atacó en un lugar apartado y en un horario que le garantizaba "poder actuar sin sobresaltos", publicó el portal Rio Negro.

Se trata de un crimen que no deja de generar conmoción en Bariloche, investigado en una causa que tiene varios puntos grises que conforman una trama de misterio detrás del femicidio. El juicio, en tanto, podría realizarse entre agosto y septiembre de este año.