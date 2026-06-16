La investigación por el filicidio que conmociona a la localidad chaqueña de Tres Isletas sumó en las últimas horas un elemento tan inquietante como enigmático. Se trata de un audio de WhatsApp atribuido a Irma Gladis Pérez, la mujer de 60 años que confesó haber asesinado de una puñalada a su propia hija, Pamela Magalí Gauna, de 28.

La grabación, obtenida por la justicia antes de que se descubriera el cuerpo el pasado viernes por la noche en la vivienda que compartían, contiene una frase que desconcertó a los peritos y que busca revelar el móvil detrás del brutal crimen: “Antes que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo”.

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El caso es investigado bajo una extrema complejidad por el fiscal Jerónimo Agustín Roggero, titular de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1, quien ordenó el análisis urgente del material telefónico difundido por Diario Chaco. El trágico hecho se desencadenó cuando la propia sospechosa le envió a su hermano (tío de la víctima) una fotografía junto con el mensaje de voz admitiendo el homicidio.

Conmocionado, el hombre se presentó de inmediato en la comisaría local para radicar la denuncia, lo que permitió a la Policía de Chaco hallar el cadáver de la joven, mientras que la acusada se entregó voluntariamente ante las autoridades y quedó detenida.

El hallazgo del cuerpo y la confesión del crimen en Tres Isletas

Al ingresar al domicilio donde convivían ambas mujeres, los efectivos policiales se encontraron con un cuadro estremecedor. En el lugar, los peritos forenses incautaron un cuchillo tipo carnicero con manchas de sangre —presunta arma homicida—, teléfonos celulares y otros objetos de alto interés para la causa.

Si bien el cuerpo de Gauna fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, cuyos resultados oficiales se conocerán en los próximos días, las primeras pericias médicas revelaron que la víctima presentaba múltiples lesiones en la zona del cuello y heridas defensivas en los brazos y las manos. Estas marcas confirman de manera preliminar que la joven de 28 años intentó resistirse activamente al letal ataque de su madre.

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Qué significa el enigmático audio de Irma Gladis Pérez

Ahora, todas las miradas de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 están puestas sobre el misterioso audio de la detenida. Los investigadores intentan establecer con precisión matemática cuándo fue grabado, a quién estaba dirigido originalmente y qué quiso expresar la mujer con la frase que menciona a la provincia de Buenos Aires.

Una de las líneas de trabajo busca determinar si existía la posibilidad concreta de que la joven realizara un viaje al territorio bonaerense o si se trataba de una fijación o idea de la acusada.

Por el momento, la causa penal se encuentra en su etapa inicial y no existe una hipótesis definitiva sobre el móvil del filicidio. Las autoridades judiciales confirmaron que no se registraban denuncias previas por violencia familiar entre madre e hija, al tiempo que los primeros testimonios vecinales recogidos en Tres Isletas describen una relación que, hasta la noche del viernes, no mostraba conflictos evidentes.

MEG/ff