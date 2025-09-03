Mar del Plata: entregaron a la Justicia la pintura robada por nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Patricia Kadgien, hija del jerarca nazi Friedrich Kadgien, entrego a la Justicia Federal de Mar del Plata la obra del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que formaba parte de la colección del comerciante judío Jacques Goudstikker La mujer, junto a su novio, Juan Carlos Cortegoso, quedaron detenidos este martes bajo la acusación de entorpecer la investigación y permanecerán en prisión domiciliaria por 72 horas.

La pintura fue entregada este mediodía al fiscal federal general ante la Cámara de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, por los dueños de la casa. La obra había sido vista durante una publicación inmobiliaria hecha por los descendientes de Kadgien, un hecho revelado por el periódico holandés AD.

Estuvo 8 años preso, lo liberaron y volvieron a detenerlo caminando con un arma cargada

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según pudo saber Infobae, “la pintura la llevaron a la fiscalía al ver que les allanaban a todos los parientes en busca de la obra”. Los procedimientos se dieron en cuatro viviendas este lunes, orden efectuada por el juez de Garantías, Santiago Inchausti, y llevado adelante por agentes de la Unidad Operativa de Investigación Especiales.

Y agregaron las fuentes del caso: “Primero se asustaron y la escondieron, pero ahora, acorralados por los procedimientos y los arrestos domiciliarios, decidieron llevárselo al fiscal general federal”. La dispuso el abogado de los Kadgien, Carlos Murias.

La casa donde fue encontrado el cuadro: Barrio Parque Luro, Cardiel al 4100 en Mar del Plata

Luego de la entrega, el fiscal Adler brindó una conferencia de prensa donde expuso la obra y destacó el trabajo del “Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”. También ponderó “la comprensión por parte del abogado Murias que, en horas del mediodía”, llevó la obra a la fiscalía.

El perito estimó que el cuadro robado en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial puede valer 50 mil dólares. Hay que recordar que el fiscal federal Martínez había recibido una alerta de Interpol y de la Aduana el 25 de agosto pasado, por lo que elaboró un expediente que derivó en el allanamiento de la casa de Kadgien para encontrar la pintura.

Detuvieron al chofer de una aplicación por desviar el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años

La Policía Federal Argentina llevo a cabo tanto los procedimientos del lunes pasado como los de esta semana, pero no encontraron nada. Ahora se sabe que la obra fue escondida, por lo que la pareja es acusada por “encubrimiento de contrabando”

En tanto, la causa en el Juzgado Civil N°11, que era donde la familia que tenía el cuadro quería dirimir la cuestión, declaró incompetencia. Así, este jueves le formularán los cargos a Patricia Kadgien y a su esposo, Juan Carlos Cortegoso.

BGD / Gi