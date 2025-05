Entró a robar a su casa y quiso violarla: lo calmó con cigarrillos y una serie de Netflix y se quedó dormido

Una zona residencial de la ciudad de Santa fe fue protagonista de un caso insólito, que terminó con la detención de un ladrón de 26 años que ingresó a robar dos casas e intentó abusar a la dueña de la segunda vivienda. Sin embargo, la mujer logró calmarlo al dialogar con él, darle comida y ofrecerle sentarse a ver una serie, lo que generó que el joven se quedara dormido y más tarde fuera arrestado por la Policía.

Todo comenzó alrededor de las 6:45 de la mañana, cuando el sujeto irrumpió en el primer domicilio forzando una ventana y se llevó una Notebook y otros objetos de valor. Logró escapar por el techo y luego por una terraza cercana, por lo que la propietario dio aviso al resto de los vecinos a través de un mensaje en un grupo barrial de la aplicación Whatsapp.

"Don Mario", el jubilado que murió de un infarto en un robo: quién era y las sospechas sobre la cuidadora

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero el verdadero calvario estaba por empezar. Minutos después, el mismo ladrón volvió a atacar: esta vez eligió una casa diferente y, al ingresar, se abalanzó sobre una mujer que estaba en su dormitorio. “Me tapa la boca y me dice ‘no grites porque te hago boleta’. Me empezó a besar, me decía ‘dame un beso’. Yo dije ‘soné acá’”, relató la víctima al medio El Litoral.

En medio del pánico, la mujer recurrió a intentar a hablar con el joven, le pidió que no hiciera nada y humanizó la situación. “Le dije que tenía hijos, que podía ser su madre”, recordó. La conversación tomó un giro inesperado cuando el joven se quebró y le confesó que robaba porque no tenía trabajo y que su mamáe padecía leucemia.

"Le ofrecí un café, pan con queso, una Coca-Cola", relató, al mismo tiempo que comentó que el chico le pidió un cigarrillo y ella se lo dio, para que se calmara. "Le pregunté si quería ver algo en Netflix. Le puse una serie", indicó, ya que el ladrón aceptó y, con el correr de los minutos, se quedó dormido frente a la pantalla.

La víctima aprovechó ese momento de calma para escribir un nuevo mensaje al grupo de WhatsApp vecinal, describiendo lo que estaba ocurriendo y pidió ayuda de manera urgente. Pero su plan no terminó ahí: con una lucidez asombrosa, logró convencer al intruso de que lo acompañara a buscar ayuda médica.

Detenido en la calle

“Le dije que la policía no se iba a ir, que lo podía llevar al médico y hacerme pasar como su madre. Lo convencí para que se cambie. Salimos juntos, abrazados, y caminamos una cuadra y media”, contó la mujer en otro tramo de su testimonio.

El final llegó de la mano de la fuerza de seguridad santafesina, que ya había sido alertada por los vecinos y se desplegó en la zona. Los efectivos interceptaron al sospechoso en la intersección de las calles Primero de Mayo y Obispo Gelabert.

Según el parte oficial, se lo detectó en Santiago del Estero y 9 de Julio. Al realizar la requisa, hallaron entre sus pertenencias la computadora portátil que había sido denunciada previamente por la dueña de la primera casa en la que irrumpió. Tras su arresto fue revisado por un médico y fue trasladado a la Comisaría 1ra, donde quedó detenido y a disposición de la fiscalía de turno.

FP / Gi