Un docente de 67 años fue imputado formalmente por el delito de grooming en Cipolletti, Río Negro, luego de mantener varios contactos a través de mensajes en las redes sociales con una alumna de 13 años, con el fin de atentar contra su integridad sexual. Según la acusación realizada por la Fiscalía, se habría hecho pasar por otro menor de edad para hablar con ella e incluso fingía ser un intermediario "entre ambos".

La causa se inició tras la denuncia realizada por los padres de la adolescente, debido a hechos que habrían ocurrido entre septiembre y noviembre de 2024, momento en que el acusado mantenía con la niña una relación de profesor y estudiante. En ese contexto, empezó a comunicarse con ella haciéndose pasar por el enlace entre un supuesto joven y la víctima, escribiendo a veces en primera y en tercera persona.

“Estoy re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre", dice uno de los chats que fueron destacados por los investigadores. "Falta poco, vos me habías dicho tu cumple en febrero”, continúa el intercambio que encendió las alarmas porque esto habría evidenciado su intención de tener un encuentro presencial con la víctima para vulnerar su integridad sexual.

La causa fue calificada como grooming, tipificado principalmente por la Ley 26.904, en los términos de los artículos 131 y 45 del Código Penal, que sancionan a quien acose a un menor de edad "por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier tecnología de transmisión de datos".

Entre los elementos que presentó el Ministerio Público Fiscal (MPF) para la imputación del sospechoso, se encuentra el testimonio en Cámara Gesell que brindó la niña, donde relató como ocurrieron los contactos por medio de varias plataformas virtuales. También se exhibieron los resultados de los allanamientos, procedimientos en los que se incautó el celular del docente.

En el dispositivo electrónico se descubrió que tenía agendado el número de la adolescente y un mensaje mostró que habría borrado conversaciones previas con ese contacto, según consignó el medio LM Cipolletti.

Además, se informó que la Defensora de Menores adhirió a los hechos, mientras que la defensora oficial del imputado rechazó la calificación manifestando que supuestamente no reúne las características de este tipo de delitos. La Justicia de Garantías de Río Negro formuló cargos por grooming y dio un plazo de cuatro meses para la investigación.

Alertan por el aumento del grooming en videojuegos

En Argentina, el grooming está tipificado en la Ley 26.904, que penaliza con prisión de 6 meses a 4 años a quien contacte a un menor de edad por medios electrónicos con fines de cometer un delito contra su integridad sexual. Adicionalmente, la Ley 27.590 (conocida como Ley Mica Ortega) establece el Programa Nacional de Prevención y Concientización sobre Grooming y ciberacoso en niños, niñas y adolescentes.

Este tipo de delitos demostró ser una problemática creciente y difícil de probar, ya que las plataformas virtuales y las webs son un lugar ideal para el anonimato. Durante 2024 se denunciaron más de 120.000 casos de grooming en Argentina, y desde el último tiempo se viene advirtiendo sobre el aumento del mismo en videojuegos online, donde los internautas pueden comunicarse mediante un chat.

La ONG Grooming Argentina indicó que más de la mitad de los menores conversa con desconocidos en línea y los especialistas han recomendado a los padres que aseveren que sus hijos usen juegos individuales, no interactivos y sin chats.

