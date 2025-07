Mientras continúa la investigación por la muerte de Valentino Gael Incata Dávila, el bebé de dos años que fue encontrado sin vida en una zona de campos de la localidad de Arturo Seguí, en La Plata, se conocieron los primeros datos de la autopsia realizada a su cuerpo, que fue hallado por la Policía con lesiones compatibles con mordeduras de perros.

Las pericias revelaron que presentaba hematomas, equimosis y varias heridas cortantes, además de la amputación parcial de ambos pabellones auriculares. Para los investigadores, se habría tratado de un ataque de al menos tres perros, por lo que se apunta a las mascotas que tienen los vecinos de Valentino, que era hijo de quinteros de una comunidad boliviana que trabaja en el lugar.

Hablaron los dueños de los perros que habrían atacado a un niño que murió en La Plata: "Nunca pasó una cosa así"

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Día, la combinación de estas heridas derivó en un “traumatismo encefalocraneano y shock hipovolémico”, causa que figura como motivo del fallecimiento del pequeño de dos años.

En ese sentido, no se encontraron otras lesiones que permitieran sostener otra hipótesis a la que venía siguiendo el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 16 de La Plata. De esta manera, se descartaron por el momento otras líneas de investigación.

La causa pasó a manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Delitos Culposos, a cargo de Fernando Padovan, ante la posibilidad de que exista una conducta imprudente o negligente por parte de terceros.

Inicialmente, las primeras pericias que se realizaron en el caso determinaron que el nene presentaba "lesiones compatibles con mordeduras de perros", que más tarde confirmaron que se trataba de animales de raza pitbull -puros o cruza- que vivían en un terreno cercano a la plantación de berenjenas donde fue encontrado el cuerpo.

Valentino había desaparecido el domingo pasado de una vivienda ubicada en las calles 431 y 182, en una zona de quintas de Abasto, y su madre, Rosa Dávila Mayon, indicó que estaba bajo el cuidado de su abuela y sus hermanos mayores, de 14 y 12 años. La mujer había salido de la casa por unas horas, y al regresar se percató de la ausencia de su bebé.

Los jóvenes relataron que estaban jugando en el campo cuando lo perdieron de vista, y ante la desesperación se alertó a la Policía a través de un llamado al 911. Entonces se desplegó un operativo de búsqueda, que incluyó la colaboración de varias dependencias policiales para realizar rastrillajes, que concluyeron cuando se encontró el cadáver del niño a unos 500 metros de la vivienda.

Hablaron los dueños de los perros que habrían atacado al niño

Pedro y Paulina, vecinos de la familia de la víctima, dialogaron con el canal Telefe y expresaron que "nunca había pasado una cosa así" en el lugar, y de hecho agregaron que sus perros solían salir, pero la gente nunca le había dicho que los hayan querido morder en alguna ocasión.

"Ladraban, pero no mordían”, destacó el dueño de los tres pitbulls. “Tengo invernáculos y para que otros perros no se los rompan dejo a los míos sueltos. Después de las 7 de la tarde los encierro”, precisó. Además, señaló que no estaban en su casa cuando desapareció el nene, pero mientras regresaban lo llamaron "diciendo que estaba perdido y vinimos rápido para buscarlo”.

Por su parte, su esposa manifestó que tiene una relación cercana con la mamá del chico y que era habitual verlo rodeado con los animales: “El niño siempre salía con el perro que tienen, un rottweiler. Siempre estaba aquí yo para verlo”. También afirmó que no encontraron restos de sangre en la boca de los canes, aunque los investigadores extrajeron rastros para cotejarlos con los encontrados en el cuerpo del menor.

La Justicia decidió imputar a los dueños de los perros señalados como los que habrían atacado a Valentino, y en las últimas horas se determinó que al menos tres de los cuatro perros habrían estado vinculados al trágico episodio.

