A casi cinco meses del brutal crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en La Plata durante un robo, su padre volvió a recordar el hecho. Este viernes, Marcos Gómez fue a retirar el auto en el que su hija vivió los últimos segundos de su vida, y publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales. “Estoy seguro que peleaste”, escribió.

“Me animé a retirar ese auto que tanto me costó en su momento y hoy ya no me importa”, comenzó su descargo en Instagram, recordando el esfuerzo que significó conseguir el vehículo con el que su hija fue asesinada, y añadió: “Ese auto rojo que se suponía iba a darles comodidad y seguridad para no andar en la calle caminando o en micro”.

En el mismo mensaje, también reconoció que aún no logra entender cómo sucedió todo: “A veces me pierdo en el aire pensando por qué te abrió la puerta ese pibe y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué pasó en ese asiento aunque estoy seguro que peleaste porque vos sí eras valiente”.

La imagen que acompañó el texto muestra que encontró dentro del auto una botella de Mickey Mouse que era de Kim. “Abrí el auto y me encontré la botellita que me pediste y, como siempre, papi cumplía. Tiene tu agua todavía, tus stickers y ahora, mis lágrimas”, escribió en el emotivo posteo.

“No hay ningún sentido a tanto sufrimiento. No lo merecías ni nosotros, tu familia”, afirmó notablemente conmovido. El mensaje, lleno de dolor, lo cerró con un pedido: “Te pido de tu luz para seguir peleando. Quiero ser valiente como vos. Nunca me dejes, yo no lo voy a hacer. Te amo, Kim”.

Cómo fue el asesinato de Kim Gómez

El crimen ocurrió el 26 de febrero en la localidad platense de Altos de San Lorenzo. Esa tarde, Kim y su familia habían ido a hacer compras a un supermercado mayorista ubicado en las calles 72 y 24. Mientras su madre bajaba del auto para ingresar al comercio, la niña quedó esperando en el asiento trasero del vehículo.

En cuestión de segundos, dos adolescentes —uno de 14 y otro de 17 años— se subieron al Fiat Palio y arrancaron con la nena aún dentro. Según reconstruyó la investigación, Kim intentó escapar, pero no se lo permitieron.

El vehículo recorrió más de diez cuadras hasta llegar a la intersección de las calles 82 y 28. En algún momento del trayecto, Kim cayó del auto, fue atropellada y quedó atrapada bajo el chasis. Fue arrastrada varios metros y murió en el acto a causa de las heridas.

A causa del hecho, su mamá sufrió un fuerte shock y debió ser asistida por personal médico. El padre, Marcos, fue quien se convirtió en la cara del reclamo de justicia. Conmovido, pero firme, expresó en aquel entonces: “Somos gente buena. ¿Cómo se pueden meter con una criatura? No les importa nada”.

La causa judicial por el asesinato de Kim continúa, y uno de los ejes principales es la situación del menor de 14 años involucrado en el robo y asesinato. En mayo, la Cámara de Casación Bonaerense resolvió que el adolescente debería continuar alojado en un instituto de menores, desestimando un pedido de la defensa que consideraba inconstitucional su detención.

El joven de iniciales M.N.R. está internado en el Centro de Recepción La Plata desde febrero, tras haber participado en el robo que derivó en la trágica muerte de Kim. La defensa había argumentado que, por tratarse de un menor no punible, no correspondía mantenerlo privado de libertad. Incluso solicitaron su libertad o alternativas como el arresto domiciliario. Pero la Justicia rechazó ese planteo.

Los jueces se basaron en el artículo 64 de la ley 13.634 de la provincia de Buenos Aires, que permite excepcionalmente restringir la libertad de menores inimputables en casos de gravedad extrema. El asesinato de una niña de siete años encuadró, para los magistrados, dentro de esos casos.

El adolescente de 14 años acusado por la muerte de Kim Gómez seguirá detenido

La Sala V del Tribunal —integrada por los jueces Manuel Bouchoux y Daniel Carral— tomó contacto directo con el joven en el centro y analizó informes interdisciplinarios. Allí se detalló que el chico está cursando el tercer año del secundario, mantiene un vínculo estable con su madre y participa de un proceso de acompañamiento psicológico.

Según esos informes, se están desarrollando estrategias de contención emocional y actividades que promuevan su respeto por los derechos ajenos, con el objetivo de facilitar una futura reinserción social. Pese a ello, el proceso judicial continuará con el menor bajo custodia, mientras se analiza su situación como coautor del homicidio en ocasión de robo.