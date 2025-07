Identificaron a los turistas que vandalizaron un paisaje en Mendoza: podrían recibir una multa millonaria

La Justicia de Mendoza identificó a los dos turistas que fueron grabados días atrás vandalizando con graffitis las piedras en los alrededores del Dique Potrerillos, uno de los principales destinos de la provincia. Ambos habían sido escrachados en las redes sociales luego de que se viralizara el video, y ahora podrían recibir una multa millonaria como sanción.

Según pudo saber este medio, el hombre y la mujer que aparecen en la grabación son de la provincia de Buenos Aires y habían viajado a Mendoza de vacaciones y permanecieron allí hasta el 18 de julio pasado. Si bien en las rocas podían leerse los nombres de Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni, solo trascendió que uno de ellos tiene el apellido "Pérez".

Mendoza: turistas vandalizaron un paisaje en Potrerillos y fueron escrachados en redes

Así lo confirmó el medio Diario Uno, que adelantó que en las próximas horas se revelarán sus nombres de pila junto a las medidas judiciales en su contra. El hecho ocurrió el fin de semana último y fue registrado por un hombre que circulaba en auto por la Ruta Nacional 7. Inmediatamente, filmó con su celular a los sospechosos, que pintaban con aerosol los cinco apodos en las piedras.

Se trata de una zona montañosa de gran valor ambiental y en la provincia cuyana están prohibidas por las normativas que protegen el entorno natural. Por esta razón, la jueza Viviana Fernández inició una investigación de oficio, en base al artículo 138 quater del Código Contravencional mendocino, que sanciona a quienes alteren el medioambiente en lugares protegidos.

Más tarde, la causa fue trasladada al juzgado de la doctora Constanza Domínguez. La escena capturada por el automovilista, compartida en distintas plataformas digitales y en medios de comunicación, desató una oleada de reacciones y comentarios en contra de la pareja.

“¿Cómo vas a hacer eso, viejo?”, se lo escucha decir al conductor, claramente indignado. "Te voy a escrachar en todos lados”, agrega mientras se los ve entrar en escena al hombre y a la mujer, que se acercaron a su auto. “¿Me vas a agredir, encima? Te estoy filmando. Tengo tu nombre y todo”, continuó.

“No sabíamos que no se podía”, se oye en la filmación a la mujer, intentando ensayar una suerte de justificación, lo que desencadenó una serie de insultos por parte de quien grababa. “Pedimos perdón, te pido perdón”, siguió diciendo uno de las responsables de las pintadas. “Es la naturaleza viejo, no se raya la naturaleza. Viejos de mier..., váyanse a lavar el cu..", les grita antes de irse y que se escuche cómo las demás personas, que estaban fuera de campo, también lo insultan.

Mendoza: Qué sanción podrían recibir los turistas

Los graffitis realizados por los sospechosos son una falta, no un delito penal, pero podrían acarrear fuertes consecuencias económicas para los implicados, según señaló el Poder Judicial de Mendoza.

En el artículo citado por las autoridades en un comunicado, se indica: “El que por sí o por interpósita persona produjere una degradación ambiental no autorizada sobre el Piedemonte… será sancionado con multa desde los cinco mil (5.000) U.F. hasta cincuenta mil (50.000) U.F., o con arresto de hasta diez (10) días”.

Si se tiene en cuenta que cada unidad fija equivale un valor de 420 pesos, la multa oscilaría entre 2 millones y 21 millones de pesos, según la gravedad de la infracción. La normativa contempla también el arresto por hasta diez días por suspensión, paralización,clausura o destrucción de la intervención infractora, así como la obligación de realizar cursos sobre temática ambiental, dictados por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

FP / Gi