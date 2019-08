Investigan un misterioso llanto en Luján: creen que se trata de un "bebé fantasma"

El llanto de un bebé tiene en vilo a los vecinos de la localidad bonaerense de Luján, que no saben de donde proviene. El jueves 1 de agosto muchos de ellos, acompañados por efectivos policiales, participaron de un operativo para poder intentar determinar del origen del misterioso sonido.

Identificado por el momento "bebé fantasma", el llanto de un presunto recién nacido se escucha desde hace algunos días en cercanías a las vías del ferrrocarril Sarmiento que pasa por esa localidad del conurbano bonaerense. Un vecino de la zona relató en declaraciones a Crónica: "Escuché el llanto, como escuchamos todos. Fueron dos noches seguidas, a las 18.40. Cuando pasa el tren de esa hora, lo escuchamos llorar. También lo oyó la Policía y se fue, hicieron un operativo pero no se quedaron".

Otro lujanense relató algo similar: "Estábamos anoche parados mientras pasaba el tren, y el bebé empezó a llorar ahí abajo. La Policía lo escuchó, pero no lo tomaron en serio, empezaron a hablar tonterías y se fue. Ellos no creen, hicieron abandono". Un tercero, por su parte, aseguró: "El llanto cuando nos acercamos, desaparece, es algo raro, pero lo que nos llama la atención es que la Policía se burló de todos nosotros".

En ese sentido, una mujer expresó su descontento por la falta de accionar de las autoridades: "El trabajo que debería estar haciendo la Policía, lo hacemos nosotros. Desde el martes estamos recabando testimonios e información. Acá están diciendo que puede ser un angelito, un alma en pena, pero este trabajo lo tiene que hacer la Policía. No vinieron con los perros, ni nada, para tratar de encontrar algo", manifestó. Los vecinos decidieron por el momento nombrarlo como "Arielito", porque "en ese lugar enterraron a un recién nacido hace un tiempo, que se llamaba así".

Hipótesis. Ante el misterio que genera el llanto del bebé, el padre Manuel Acuña fue consultado por el mencionado medio sobre qué hipótesis maneja sobre el tema. Ante esto, el religioso opinó: "Sin duda se trata de un espíritu errante, un alma en pena. Se manifiestan de esta forma porque todavía no han asumido que han muerto. Este bebé pudo haber fallecido a causa de un accidente o pudo haber sido asesinado".

"Que el llanto de este espectro se escuche en estas fechas puede tener que ver con el día de la muerte o del nacimiento de este bebé. Es clave investigar si un recién nacido falleció en ese lugar hace poco tiempo para determinar su identidad, averiguar qué fue lo que le pasó y, de esa forma, podemos ayudarlo más fácilmente", agregó.

"Estos espíritus se quedan en la tierra porque no pudieron encontrar la luz, no entienden que no pertenecen más a este plano. Suelen manifestarse en el lugar más próximo a sus muertes. Las vías es uno de los lugares donde más accidentes ocurren y donde más se hacen trabajos espirituales", concluyó Acuña.

