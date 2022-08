Video | Asesinó a un vendedor ambulante que pedía limosna

Un vendedor ambulante nigeriano fue asesinado a plena luz del día en la ciudad Civitanova Marche, en Italia, por un hombre que lo estranguló porque le pedía limosna “insistentemente” y habría tenido un comportamiento inadecuado con su novia.

El hecho ocurrió en la calle Humberto I, en el centro del mencionado distrito. Todo quedó registrado por el celular de una persona que filmó toda la secuencia pero no intercedió para ayudar a la víctima. El caso conmocionó a la opinión pública italiana por la indiferencia de quienes pasaban caminando por el lugar.

La víctima fue identificada como Alika Ogorchukwu, un vendedor ambulante de 39 años que se encontraba realizando ventas de objetos en la vía pública mientras se movilizaba con una muleta. En un momento se acercó a su agresor, de nombre Filippo Claudio Ferlazzo, de 32 años, quien se negó a comprarle alguno de sus productos y reaccionó violentamente porque, supuestamente, el vendedor le habría hecho un comentario a su novia.

Entonces, se desató una pelea que terminó con los dos hombres forcejeando en el suelo. El italiano le propinó varios golpes a Ogorchukwu con su propia muleta y después se abalanzó sobre él y lo ahorcó con sus manos. El nigeriano falleció cuatro minutos después por asfixia, mientras gritaba e intentaba pedir ayuda.

El agresor fue finalmente detenido. En sus declaraciones a la Policía, alegó tener problemas psiquiátricos, específicamente para "controlar su ira", y dijo que había atacado al vendedor porque "había pedido limosna insistentemente" y porque había agarrado del brazo a su novia.

Ferlazzo fue acusado de "Homicidio" y "Robo", ya que después de matar a Ogorchukwu extrajo su teléfono celular de su vestimenta y se lo llevó.

Ogorchukwu estaba casado y tenía un hijo de 8 años. Era vendedor ambulante de pañuelos descartables y pequeños artículos, como peines y lapiceras, y a veces pedía alguna moneda, tal como habría querido hacer -en circunstancias que se investigan- con la novia de su asesino, sostuvieron fuentes oficiales.

”Las disculpas de Filippo Ferlazzo no bastan. Ahora solo necesitamos justicia, no venganza. Es difícil llegar a comprender lo ocurrido”, manifestó en diálogo con la prensa el abogado de la familia de la víctima, Francesco Mantella. También cuestionó acerca del hecho de que si el sujeto tenía problemas mentales por qué no estaba controlado, ya que, al parecer, tiene una tutora designada que es su madre.

Las reacciones en repudio de la muerte del vendedor

El crimen en Civitanova Marche tuvo una enorme repercusión a nivel nacional y causó que diferentes dirigentes del arco político e instituciones se manifestaran sobre el hecho. Uno de los temas en los que se hizo foco fue la discriminación que padecen los inmigrantes africanos en Europa en general.

“El asesinato de Alika Ogorchukwu sobrecoge. La ferocidad inaudita. La indiferencia extendida. No puede haber justificaciones ni basta el silencio. El último ultraje a Alika sería pasar página y olvidar”, sostuvo Enrico Letta, líder de izquierda del Partido Demócrata. “La indiferencia es tan grave e injustificable como la violencia”, dijo en sintonía el ministro de Salud, Roberto Spernaza.

L’assassinio di #AlikaOgorchukwu lascia sgomenti. La ferocia inaudita. L’indifferenza diffusa. Non possono esserci giustificazioni. E nemmeno basta il silenzio. L’ultimo oltraggio ad #Alika sarebbe quello di passare oltre e dimenticare. — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 30, 2022

En tanto, el líder derechista Matteo Salvini escribió en Twitter: "No se puede morir así. Una oración por Alika y un abrazo a su familia. Para el asesino, una condena segura hasta el final. Una Ciudad en desorden, violencia de día y de noche, no aguantamos más: la seguridad no tiene color, la seguridad debe volver a ser un derecho".

Por otro lado, la asociación de Sant’Egidio, que se encarga de recibir y acoger a los refugiados en Italia, lamentó el asesinato y consideró: “Es un episodio que ha ocurrido en una calle normalmente llena de gente, en el pleno centro. Hay incluso quien lo ha grabado, otros han gritado al agresor, pero nadie ha intervenido”, denunciaron.

En un comunicado, la agrupación Europa Verde enmarcó los hechos en un ataque de odio por racismo: “Lo ocurrido, incluidos los episodios de indiferencia por parte de los presentes, pone de manifiesto que el racismo sigue siendo un fenómeno a combatir en este país, también desde el punto de vista cultural”.

