Jujuy: una embarazada se tiró de una moto en movimiento tras ser agredida por su pareja

En impactante episodio, una mujer embarazada de cinco meses se tiró de una moto en el barrio 18 de Noviembre, sobre la ruta nacional 66, departamento de Palpalá, Jujuy, tras una discusión con su pareja. Quedó internada internaron con diversas heridas en un hospital local.

El diario El Tribuno agregó detalles sobre ese suceso, señalando que la pareja habría tenido una pelea verbal y, para asustar a su novia, el conductor empezó a hacer peligrosos movimientos con la moto, lanzando algunos golpes y frente a esa situación la mujer se lanzó del rodado y comenzó a pedir auxilio.

Dos hombres se acercaron para ayudarla, con ese cuadro el novio de la joven primero detivo la moto e insólitamente llegó a lanzarle algunas botellas a las personas que asistían a su novia, para luego darse a la fuga.

La policía se hizo presente en el lugar y los médicos del SAME al comprobar las serias heridas que había sufrido la joven al golpear contra el asfalto, determinó que fuera trasladada al Hospital Materno Infantil donde quedó internada.

El Juzgado especializado en Violencia de Género pidió la captura del agresor, pero la policía todavía no logró ubicarlo y este viernes por la noche seguía prófugo, aunque se confiaba en ubicarlo en las próximas horas y se rastrillaban domicilios de sus familiares.

Mas violencia callejera este viernes 12 de septiembre

Un joven de 17, identificado como O.J.U, fue atacado a puñaladas por otro de 14 años, cuyas iniciales son C. T. F, cerca de la escuela secundaria N°17, ubicada en el cruce de las calles Altube y Rodrigo de Triana, partido bonaerense de José C. Paz, según el relato que hicieron de los hechos las fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

También informaron que la víctima fue herida en su torso, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital de la zona donde, tras ser atendido por personal médico, se halla fuera de peligro. La UFI del Joven se encargó del caso, caratulándolo como lesiones y mandó realizar las pericias e investigaciones correspondientes.

HM