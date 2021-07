La autopsia al contador no detectó signos de violencia

El miércoles a las 17.30 se despidió de su novia. Le dijo que iba a cambiar dólares. A ella no le sorprendió porque era algo que hacía habitualmente. Con el paso de las horas comenzó a preocuparse. Los mensajes de WhatsApp no le llegaban y el teléfono celular estaba apagado desde las 18. Un día después recibió la peor noticia: lo habían encontrado muerto en un descampado de la ciudad entrerriana de Paraná.

Gonzalo Calleja era contador y tenía 29 años. Sofía fue la última persona que estuvo en contacto con él. “No lo encontraron, lo mataron y tiene que haber un responsable”, dijo ayer, mientras la Policía de Entre Ríos realizaba una serie de allanamientos en la zona y un sospechoso se entregaba para ponerse a disposición de la Justicia.

La chica explicó que su novio “compraba y vendía dólares”, pero aclaró que no hacía negocios con desconocidos. “Siempre a conocidos o a gente recomendada”, enfatizó, aunque un dato le llamó la atención: la zona donde fue hallado su auto.

El Ford Fiesta Kinetic del contador apareció en el barrio 1° de Julio, mal estacionado, pero cerrado con llave. Lo curioso es que en la guantera hallaron 9.500 dólares intactos. “Nunca se iba a meter solo en un lugar así. No hay explicación, la gente de ese barrio sabe quiénes fueron, hay nombres; por eso pedimos por favor que no quede inconcluso, esto no puede quedar así porque él no le hacía daño a nadie, era una excelente persona, no quiero que quede en la nada o que queden un tiempito y después lo larguen. A él lo mataron y tiene que haber un responsable”, apuntó Sofía.

Lucas, hermano de la víctima, también aseguró que Gonzalo no les cambiaba dólares a extraños. “Eventualmente lo hacía por la tarde, y cada tanto. Si él fue por propia voluntad hasta ese barrio, estoy convencido de que fue contactado por alguien conocido o de confianza para realizar esa transacción. Pero no sé si habrá estado amenazado o cómo será la situación del que lo contactó”.

Acerca de los avances en la investigación entendió que tanto la Justicia como la Policía están trabajando bien y les pidió que no aflojen “porque tiene que haber un culpable” ya que su hermano “no apareció muerto, lo mataron”.

La escena. El cuerpo de la víctima estaba debajo de un árbol, en las malezas de un descampado ubicado en las calles Báez y Montiel, a más de siete kilómetros del lugar donde fue hallado su auto.

A simple vista, no presentaba marcas de golpes ni heridas de fuego o arma blanca. Tampoco señales de ataduras. La sospecha inicial indicaba que podía haber sido estrangulado. Sin embargo, el informe preliminar de autopsia no detectó señales de una muerte violenta, aunque todavía restan los resultados de los estudios anatomopatológicos, que sirven para determinar –entre otras cosas– si fue envenenado.

De todos modos, los investigadores están convencidos que el contador no llegó hasta el descampado por sus propios medios, sino que el cuerpo fue arrojado allí.

Un dato no menor es que desapareció su teléfono celular. No estaba en el auto ni tampoco en la zona donde fue hallado el cadáver. También falta la mochila y la campera.

“No tengo nada que ver”. El hallazgo del cuerpo disparó una serie de operativos, muchos de ellos en el barrio 1° de Julio. Hubo 13 allanamientos en total, realizados entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

De acuerdo con los voceros, los investigadores secuestraron más de 15 celulares, mil dólares y marihuana. También la memoria de una cámara.

Entre los apuntados figuraba un joven de 20 años, con varios antecedentes delictivos. Se llama Brandon Comas y no estaba en su domicilio cuando la Policía lo buscó para saber qué había hecho en las últimas 48 horas.

Enterado de que lo estaban buscando, el joven se entregó con su abogado para interiorizarse de su situación y declarar que ni siquiera estaba en la ciudad de Paraná cuando el contador desapareció.

“No tiene nada que ver con este aberrante hecho, vamos a poner a disposición su celular, el de su novia, cámaras y testigos que estuvieron con él en Concepción del Uruguay (a más de 260 km de Paraná)”, respondió Claudio Berón, su abogado defensor.

En diálogo con Canal Once, el letrado explicó que el joven acusado “se comunicó ayer –por el jueves– porque se enteró que había un pedido de localización”.

Berón remarcó que las pruebas que lo vinculan “son inexistentes, solo una testimonial que dice haberlo visto a Comas cerca del auto de Calleja”, aunque, aseguró, “hay pruebas para desvincularlo”.

Los fiscales Santiago Alfieri y Mariano Budasoff, a cargo de la investigación, sumaron en las últimas horas testimonios de vecinos de la zona donde apareció el Fiesta Kinetic. Y también de allegados y familiares para saber cómo fueron los últimos días y conocer datos de las personas con las que cambiaba billetes. También si tenía antecedentes coronarios.

Muestras de dolor en el ambiente deportivo

Diferentes federaciones, asociaciones y clubes de Entre Ríos lamentaron la muerte del contador Gonzalo Calleja (29), quien estuvo ligado al básquet en distintas instituciones deportivas locales.

“Expresamos nuestro profundo dolor ante la noticia del fallecimiento de Gonzalo Calleja, quien fuera deportista de la institución desde su infancia, y que integró los planteles de basquetbol en diversas categorías”, difundió el Atlético Echagüe Club de Paraná.

Además, remarcaron que acompañan a la familia Calleja, “históricamente ligada al club, ante esta irreparable pérdida”.

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Cecep UNER) también despidió “con profundo dolor a Gonzalo Calleja, graduado de la Facultad”.

“Deseamos que en paz pueda descansar y acompañamos en este tan doloso momento a su familia y sus amigos. Justicia por Gonzalo”, agregaron en un comunicado.

El caso

◆ Gonzalo Calleja desapareció el miércoles pasado a las 17.30, cuando salió a realizar una operación de compra y venta de dólares.

◆ Su auto fue hallado en el Barrio 1º de Julio, con las puertas cerradas y mal estacionado.

◆ A unos siete kilómetros, un hombre que caminaba con una nena, encontró su cuerpo debajo de un árbol y dio aviso inmediato a la Policía.

◆ La autopsia no detectó heridas de arma de fuego ni golpes.