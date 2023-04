"Me dio miedo, estaba como en El Exorcista": habló otra testigo por la muerte de la modelo en Recoleta

Se conoció la declaración de otra testigo en el caso que investiga la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la joven brasileña que cayó de un sexto piso en el barrio porteño de Recoleta. El testimonio apunta a que la modelo habría consumido distintas drogas y habría tenido un supuesto "episodio psiquiátrico", tal como había manifestado empresario Francisco Sáenz Valiente, único detenido en la causa.

En su declaración, el dueño del departamento afirmó que la víctima estaba "agresiva" y tuvo un "brote" antes de "tirarse por la ventana" que da al pulmón del edificio. Las declaraciones de Juliana Magalhaes, oriunda de Brasil, y de "Dafne", una joven de Cuba, indicaron que Emmily habría consumido cocaína y la droga sintética conocida como "tusi", además de un cigarrillo de marihuana que habría sacado de su propia cartera.

Muerte en Recoleta: una testigo dijo que Emmily Rodrigues consumió tres drogas distintas antes de caer al vacío

Ahora se conoció el testimonio de Lía, la cuarta mujer que estaba en la fiesta y conocía desde hace años al empresario. De hecho, cuando se retiró del piso ubicado en la calle Libertad al 1500, el imputado le envió un mensaje de Whatsapp donde le confirmó que todo se había salido de control, la joven cayó al vacío y la Policía estaba en el lugar.

“No sé qué le pasó a esa chica. Tuvo un cambio, una transformación; le cambió la cara, los ojos, todo”, aseguró la mujer. "Empujó a Francisco y él le dice ‘ya está, ya está, ya te descargaste, y Emmily se va para la cocina... Tuve miedo, percibí que algo malo había, un ambiente raro", continuó, según se desprende del expediente y consigna Infobae.

Emmily Rodrigues, la joven que cayó de un balcón en Recoleta.

"Yo pensaba que podía ir a agarrar un cuchillo, no sé y pensaba que había que estar con ella. En ese momento estaba en una actitud sospechosa, me miraba de reojo, como que media mis movimientos", continuó en su testimonio ante el fiscal de la causa, el Dr. Santiago Vismara.

Entonces, acorde a su relato, Lía "encaró" a Emmily para saber si le había ocurrido algo. "Ella me contestó: ‘¿Vos quién sos? A ver, ¿cómo te llamás?’ Me lo dijo furiosa, con una voz de monstruo, con los ojos para afuera". Y destacó: "Estaba como en El Exorcista, no sé, me dio un re miedo, pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos, encima arriba de la mesada había un cuchillo".

“Seguía con su cara transformada, no era la chica hermosa que había llegado a la madrugada", manifestó. Ante esta situación, comentó que pidió un auto para retirarse del inmueble y, antes de salir, la joven intentó bloquearle la puerta y debió pedirle a Sáenz Valiente que "la sacara de encima".

Plano del departamento de Francisco Sáenz Valiente.

En su declaración ante la Justicia, la testigo Dafne -a quien la víctima le escribió cuando abandonó el lugar- sostuvo que "se divirtieron consumiendo drogas, que cada uno de los presentes consumía lo que quería" y que en ningún momento hubo "insinuaciones sexuales".

Según la autopsia, la joven de 26 años sufrió 29 heridas, entre hematomas, traumatismos y fracturas, que le provocaron la muerte. También se tomaron distintos hisopados y muestras por debajo de las uñas de Rodrigues Santos Gomes, incluso se recolectó sangre para un análisis toxicológico. Los resultados estarán listos en las próximas dos semanas y podrán confirmar o negar los testimonios.

Muerte en Recoleta: una lesión en la autopsia sugeriría que la modelo se resistió y fue empujada al vacío

En una entrevista con América TV, Arístides Rodrigues, padre de la víctima, expresó que no cree que Emmily se haya suicidado y también sostuvo que no consumía drogas ni tenía problemas psiquiátricos. Por eso, consideró que en caso de haber consumido algún estupefaciente podría "haber sido obligada".

El 30 de marzo la joven brasileña murió al caer del departamento del empresario de 52 años, por el momento detenido ante la sospecha de que pudo haber cometido un femicidio. El caso es investigado por el fiscal Santiago Vismara y está en manos del juez Martín Del Viso, que tiene hasta el próximo martes para decidir la situación procesal del imputado.

FP CP