La abogada santiagueña Agostina Páez salió a defenderse de la denuncia de su expareja por "retención indebida" de un automóvil. La letrada aseguró que se trata de "un malentendido". El conflicto surgió tras su regreso de Brasil, donde estuvo detenida por una causa de “injuria racial”.

Páez brindó declaraciones radiales este miércoles y sostuvo que se trató de “un malentendido” vinculado a la titularidad del vehículo. El hecho se inscribe en un conflicto patrimonial entre ambas partes tras la ruptura de la relación.

“Eso fue un malentendido”, justificó Páez en diálogo con Radio Rivadavia en referencia a la denuncia presentada por su exnovio. Luego, agregó: “De hecho, mi ex ya lo aclaró por redes sociales. Nosotros lo que queríamos era cambiar la titularidad del auto, porque está a nombre de él pero lo manejo yo”.

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La abogada precisó que el vehículo había sido adquirido con ayuda de su entorno familiar. “Él me había pagado la primera parte y luego lo seguí pagando yo. Pero aún así lo puse a nombre de mi expareja”, subrayó.

Según explicó, la presentación judicial impulsada por Zanoni respondió a una sugerencia legal. Al ser consultada sobre esa decisión, señaló: “Me enteré de la denuncia por los medios de comunicación y lo primero que hice fue llamar a mi ex, porque nosotros habíamos terminado bien. Hasta me fue a visitar a Río de Janeiro”.

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En ese intercambio, Páez relató: “Él me dijo, ‘mirá, esto fue recomendación de mis abogados’. Entonces yo le dije que me había denunciado por retención indebida y abuso de confianza. A lo que él me respondió, ‘no sé, eso fue lo que me recomendaron mis abogados’“.

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Por último, concluyó: “Seguramente le recomendaron eso porque era la vía más rápida, pero realmente no lo entiendo”

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La expareja de Páez formalizó una denuncia por la presunta falta de restitución de un vehículo que, según su versión, había sido entregado durante la relación. Con el avance del caso, el denunciante luego relativizó el conflicto y lo vinculó a un trámite de transferencia.

En una primera presentación, Zanoni sostuvo que había solicitado reiteradas veces la devolución de un Citroën Cactus. “En mi carácter de titular, solicito la inmediata entrega del mismo”, expresó, al tiempo que aclaró que la relación “nunca implicó convivencia”.

El odontólogo indicó que había intentado resolver la situación de manera privada antes de judicializar el reclamo. “Opté por esperar ante promesas de cumplimiento. Incluso, debido a la situación personal que atravesó en Brasil, decidí suspenderlo por consideración y empatía hacia ella y su familia”, afirmó

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Tras el regreso de Páez a la Argentina el 1 de abril, aseguró que no obtuvo respuestas satisfactorias. “Fue evasiva”. Ante ese escenario, inició acciones legales, envió una carta documento y radicó la denuncia en el área de Delitos Económicos, donde intervino un fiscal. “Mi reclamo es estrictamente patrimonial: la restitución de un bien que me pertenece”, concluyó.

Versiones cruzadas, redes sociales y acuerdo extrajudicial entre las partes

Horas después de que el caso tomara visibilidad, Páez utilizó su nueva cuenta de Instagram para rechazar las acusaciones y cuestionar la cobertura mediática. “Mi auto que pago yo está a nombre de mi ex. Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad y pasarlo a mi nombre, como corresponde”, indicó.

Publicación de Agostina Páez sobre la denuncia de su expareja por "retención indebida" de un automóvil

Luego agregó: “Le firmó un poder a una abogada y ella me denunció por retención indebida y abuso de confianza, dejándome como que yo no le quiero devolver el auto cuando no es así”. También precisó: “Nosotros no tenemos contacto desde que fue a Río a visitarme, habíamos finalizado en buenos términos y había quedado pendiente solucionar este tema”.

La abogada negó haber recibido la carta documento y señaló que ambas partes avanzaron hacia una salida alternativa. “Quiero que quede claro que yo no me estoy quedando con algo que no es mío. El auto siempre lo pagué yo y él lo sabe perfectamente”, sentenció.

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Posteriormente, Zanoni publicó un mensaje en redes sociales en el que moderó su postura inicial. “Opté por la vía legal para gestionar el cambio de titularidad, ya que era una situación que me generaba preocupación dado que el vehículo se encuentra a mi nombre”, indicó.

Publicación de la expareja de Agostina Páez por la denuncia por retención indebida de un automóvil

En esa misma línea, explicó: “Ante cualquier eventualidad o incumplimiento en el pago de las cuotas, el responsable sería yo”. Finalmente, confirmó: “Actualmente, hemos llegado a un acuerdo para dar solución a dicho tema”.

NG/LT