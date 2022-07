La joven que murió en Panamericana estaba en una primera cita y no la dejaron bajar del auto

Durante una persecución policial, un auto se incrustó contra un camión en la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Campana. En el vehículo viajaban cuatro personas, de las cuales tres fallecieron y una de ellas, menor de edad, se encuentra internado con lesiones "gravísimas".

La primera víctima fatal en ser identificada fue Malena Antonella Chiocconi, de 21 años. Su madre, Daniela, relató que se hizo presente en el lugar porque su hija le había compartido esa ubicación por Whatsapp y le había enviado un texto en el que explicaba que la Policía los estaba persiguiendo. “Mi hija me mandó un mensaje a las 4.30 de la mañana", comenzó diciendo la mujer en diálogo con la prensa.

"Me dijo: “Mamá, estoy llorando, nos persigue la Policía y no sé por qué'. No sé si mi hija está viva o muerta”, había indicado antes de ser recibida por los efectivos. En ese sentido, contó que era la primera vez que Malena veía al chico que manejaba el coche, un Volkswagen Vento, con quien venía hablando hace dos días por las redes sociales. Aceptó la invitación, me dijo que fueron a tomar algo a San Miguel. Que estaba bien”.

Persecución a los tiros terminó en choque en Panamericana: tres muertos y un herido grave

"Quiso bajarse del auto y no se lo permitieron. Se ve en las cámaras”, señaló Daniela sobre una de las filmaciones que se viralizaron. En ella, la chica quiso descender del vehículo cuando fue detenido por los agentes pero los jóvenes que estaban a bordo se lo negaron.

Además, añadió que ella le marcó la ubicación en la zona del peaje de la mencionada localidad. "Pido que se investigue cómo fue la persecución porque se habla de que dispararon contra en el auto", manifestó.

Acorde a la información policial, el coche evadió al menos dos controles y fue perseguido por varios grupos de móviles antes y después de ingresar a la autopista. Lo siguieron por más de cinco kilómetros y el inicio quedó registrado en un video de una cámara de seguridad de la autovía.

“Mi hija era todo para mí"

"Lo que puedo decirle a todas las mamás es que tengan buen diálogo con sus hijas”, expresó Daniela luego de confirmarse la muerte de Malena. También advirtió a las mujeres que tengan cuidado con las personas que conocen por medio de aplicaciones, cuando se conoció que dos de los sujetos que viajaban a bordo del Vento tenían antecedentes penales.

La joven era oriunda de San Fernando, donde vivía con su madre. Estudió en el Colegio Leopoldo Lugones, situado en la localidad de Virreyes. En Facebook, describió que se encontraba trabajando en un local de la empresa Vans.

Por el momento, son materia de investigación las circunstancias en las que Malena estaba en el vehículo con los tres jóvenes. Algunas versiones indican que pudo haber sido engañada, ya que habría aceptado salir con quien conducía el coche pero no sabía quienes eran los otros dos individuos, y que habrían tenido la intención de abusar de ella.

Quiénes son los otros ocupantes del auto

La persona que manejaba era Joel Guillermo Galván, alias “El Gordo”. Tenía 25 años y murió en el acto luego de impactar contra el camión. Acorde a la información policial, tenía antecedentes y había sido condenado a tres años de prisión en suspenso.

Fue encontrado culpable del delito de “uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular de un vehículo automotor”. También estaba procesado por el delito de robo calificado.

A bordo del coche además viajaba Joaquín González, de 23 años, que también tenía antecedentes penales y falleció. La cuarta persona y único sobreviviente del impacto fue derivado al Hospital General de Pacheco con lesiones "gravísimas" y está en "estado crítico". Las iniciales de su nombre es M. G., tiene 16 años y se encuentra internado con custodia policial.

La investigación del caso quedó a cargo de la Gendarmería Nacional y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Don Torcuato. Interviene el fiscal Cosme Iribarren y la causa fue caratulada como “homicidio culposo”.

FP CP