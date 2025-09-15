Un hombre con las facultades mentales alteradas entró a la fuerza a los estudios de Crónica TV en la madrugada de este lunes para exigir que le “hagan una nota”. Lastimó a un empleado de seguridad con un cuchillo de cocina, llegó hasta el estudio, rompió vidrios y televisores y, visiblemente desequilibrado, pidió a los periodistas que lo protegieran de “la banda del crack”.

El episodio ocurrió a las 5.30 de la madrugada en avenida Juan de Garay 140, San Telmo, donde se desplegó un importante operativo policial a cargo de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). La situación se resolvió cuando tres periodistas dialogaron con el atacante. En ese momento, agentes del grupo GEOF entraron al estudio y detuvieron al agresor, que fue derivado al área psiquiátrica del hospital Argerich, muy cercano al canal.

El atacante estaba en situación de calle y tenía antecedentes penales por por robo, tentativa de robo, hurto, y causas relacionadas con drogas. Este parece ser el motivo por el que el hombre se sentía inseguro, ya que ingresó al estudio de televisión con la intención de hablar en vivo de “la banda del crack”, según contó el periodista Gastón Samá, testigo del episodio. “La banda del crack me grabó fumando crack y me quieren matar. Ustedes saben, ustedes son periodistas, ustedes saben”, relató Samá, repitiendo las palabras que había oído. El hombre también pidió que protegieran a su familia, y dio el nombre de su hermana.

Samá es parte del equipo de “Es muy temprano”, el programa que transmite Crónica de 4 a 6, que debió interrumpirse momentáneamente por el incidente. Así contó lo que se vivió: “Estábamos en vivo. Primero, a las 4 de la mañana, se escuchaba que estaban golpeando muy fuerte del lado de afuera del ventanal; hasta una hora y media golpeando. Y de repente se escucha un griterío, golpes, en la redacción, y veo a ese sujeto que estaba tratando de treparse por la pared para ingresar al estudio. Rompió una televisión, rompió gran parte de la redacción a los gritos. Bueno, ahí cortamos la transmisión”.

El atacante llegó a interactuar con los periodistas. “Me acerco a hablarle con (el periodista deportivo) Mati Ruffet primero", contó Samá. "Y se muestra, se levanta la remera un poco, se baja los pantalones, dice que estaba desesperado, que lo quería matar la banda del crack. No era muy coherente lo que decía. Estaba la sensación de que no estaba armado en ese momento. A nuestro compañero de seguridad lo quiso matar, se salvó de milagro. Tenía un cuchillo de unos 20 centímetros. Pero en el estudio ya no. Entonces, como tenemos un vidrio de seguridad en la redacción, dimos la vuelta. A todo esto, el edificio estaba casi evacuado. Y nos pusimos a tratar de calmarlo. Él quería hacer una nota en vivo, porque decía que lo querían matar." Fue a partir del diálogo con los periodistas que el agresor bajó la guardia y la policía logró detenerlo.