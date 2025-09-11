La conmoción y el asombro que generó el caso de la adolescente de 14 años que se atrincheró con un arma en una escuela todavía se mantienen en la ciudad mendocina de La Paz. Ahora, las miradas se posan en cómo continúa el estado de salud de la menor, que permanece internada y bajo acompañamiento de un equipo integral, luego de que la Justicia definiera quién estará a cargo de su guarda.

La chica llegó al colegio Marcelino Blanco de La Paz a las 9 de la mañana con una pistola calibre 9 milímetros, que pertenece a su papá policía, efectuó varios disparos y amenazó tanto a compañeros como a docentes. Cuando llegó la policía se atrincheró alrededor de siete horas hasta que finalmente decidió entregar el arma, después de la extrema tensión que vivió la comunidad educativa, que evalúa como seguir las jornadas de clase.

"Dijo que las iba a matar": cómo fue el ataque de la adolescente que disparó una escuela en Mendoza

Tras el trabajo de una medidadora, una ambulancia llegó al establecimiento educativo y los efectivos la trasladaron al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, bajo la atención del Cuerpo Especial de Salud Mental. Según pudo averiguar este medio, la joven sigue bajo tratamiento y es asistida por un grupo de especialistas de pediatría y salud mental, que ven de cerca su evolución.

"La paciente, permanece estable y alojada en una sala común, donde pasó la noche sin complicaciones", indica el parte médico. Asimismo, se informó que su estado de salud físico es "óptimo" y que se realizarán más evaluaciones para conocer con precisión su estado general para que los médicos puedan determinar cómo seguir.

En ese sentido, trascendió que la adolescente no quedaría a cargo de sus padres sino de otro familiar debido a una decisión judicial, cuyos fundamentos aún se desconocen.

Por otro lado, este jueves no hay clases en la escuela Marcelino Blanco debido al asueto del 11 de septiembre por el "Día del Maestro". Sin embargo, la cotidianidad de la institución cambiará en estos días y este viernes se reunirán las autoridades para tener conocimiento de las circunstancias en las que ocurrió el episodio, convocando además a un equipo interdisciplinario que recibirá a docentes, padres, y alumnos.

“Iba decidida a matar a la profe y a un compañero"

El hecho se reportó a las 9.30 de este miércoles, cuando los estudiantes tuvieron su primer recreo. La adolescente que cursa segundo año aprovechó y se fue al baño, donde cargó el arma que había traído de su casa y pertenece a su padre, un efectivo de la Policía de San Juan.

Luego salió, amenazó a alguno de los chicos y efectuó tres disparos. Tras la primera detonación los chicos creyeron que había arrojado un “chasquibum”, nombre de la pirotecnia hecha con papel que genera una pequeña explosión al ser tirada contra el piso. "Pero ella les dijo: ‘¿Qué chasquibum?’, y sacó el arma y pegó un tiro en el piso”, señaló una de las testigos.

Una de las alumnas que estuvo presente en el patio relató en primera persona todo lo que observó, destacando el clima de terror que reinó en ese momento. “Iba decidida a matar a la profe Raquel, -de matemáticas- y a un compañerito”, aseguró la joven en diálogo con Radio Mitre. Acorde a sus palabras, la docente habría entrado en crisis y además la chica "le puso el arma en la cabeza (al nene), porque le hacía bullying”.

“Además de contar con el arma de fuego, había llevado consigo dos cuchillos. Los empezó a revolear”, fue otro de los datos que aportó la testigo. También aclaró que algunos compañeros y docentes "se desmayaron o convulsionaron", y se supo que luego fueron derivados al hospital público de La Paz. Sobre este punto, el director del centro de salud, Gustavo Pinto, dijo que la mayoría fueron atendidos y luego se retiraron con sus padres.

Por otro lado, aunque la investigación sobre qué pudo haber detonado la actitud de la menor sigue abierta, la compañera afirmó que ambas sufrían acoso escolar. “Muchos niños le hacen bullying en la escuela. A ella y a mí también. Es por el tema del físico. Mi familia se fue a quejar, pero ellos no hicieron nada”, agregó durante el reportaje radial.

“A ella le decían que tenía como un pequeño retraso y que se trababa en el tema del habla. Pero ella no tenía problema con nadie, es muy tranquila pero muchas amistades no tenía”, concluyó. El caso está en manos de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, que también fue la responsable de supervisar el operativo en la escuela.

