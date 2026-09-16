Misiones: se entregó un excomisario al que acusan de abusar de sus dos hijastras

Tras pasar 11 días prófugo, se entregó un excomisario de la Policía de Misiones acusado de abusar sexualmente de las dos hijas de su expareja. El próximo jueves realizaría la declaración indagatoria.

Según Clarín, el sospechoso, un hombre llamado Adolfo G., se presentó de manera voluntaria a la policía. Misiones Online informó que quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°2.

Cómo empezó el caso

La investigación arrancó el pasado viernes 4 de septiembre, por una denuncia que se radicó en la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Posadas por los supuestos abusos que el comisario retirado habría cometido contra sus dos hijastras, que actualmente tienen 11 y 16 años.

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La madre de las víctimas, que también integra la fuerza de seguridad de Misiones, fue quien realizó la denuncia. Los hechos que se denunciaron habrían sucedido entre 2019 y 2023, según El Territorio.

Este caso también incluye la evaluación de la hija de 9 años que tuvo la pareja. El fin es determinar si ella también pudo haber sido víctima de ataques íntimos por parte del acusado.

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Según Clarín, el juez a cargo de la causa dictó una orden de detención contra el comisario retirado y se mandaron alertas a Gendarmería Nacional y a la Dirección Nacional de Migraciones para evitar que saliera del país. Además, la policía provincial montó una gran operación de búsqueda coordinada por la Unidad Regional I.

Como parte de ese operativo, la semana pasada se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la avenida Lavalle, en la ciudad capital, donde se incautó un celular que, según la investigación, pertenecería al excomisario.

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El acusado finalmente se entregó y fue detenido de inmediato. Según Clarín, el próximo jueves será trasladado a la sede judicial para prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción N.º 2.