Murió un bebé de 12 días tras recibir el impacto de una palta que cayó de un árbol y le golpeó la cabeza

Luca tenía apenas 12 días de vida y estaba a upa de su mamá, cuando una palta se desprendió de uno de los árboles de la vereda y cayó sobre su cabeza.

A partir de la información conocida, el impacto le provocó fracturas y hemorragias.

Después de permanecer varios días internado en terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, el bebé murió este domingo.

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El episodio ocurrió en las inmediaciones del Jardín de Infantes N.º 949, ubicado sobre la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento, en el centro de Quilmes.

La mujer contó que llevaba a su hijo de 5 años al jardín y tenía al bebé en brazos cuando ocurrió el impacto.

Al hablar con medios, hizo una aclaración sobre lo sucedido: “Fue una palta lo que se le cayó, no una rama”.

De acuerdo a lo que relató, en el lugar hay tres árboles que dan paltas de gran tamaño, algunas de más de un kilo.

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Por eso, cuestionó las condiciones del arbolado y aseguró que había reclamos previos para que se realizaran tareas de mantenimiento. Después de la tragedia el Municipio cortó ramas de los árboles.

MV/ML