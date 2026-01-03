“No te odio 2025”: el curioso mensaje de la exjueza Makintach

Lejos de los tribunales, la exjueza penal de San Isidro, Julieta Makintach, eligió las redes sociales para cerrar un año que no olvidará fácil. El 31 de diciembre pasado publicó un mensaje de tono personal, con el que despidió un 2025 atravesado por su salida forzada del Poder Judicial bonaerense.

“I don’t hate you 2025, but you were a difficult year full of challenges”, escribió en inglés, que traducido dice: “No te odio, 2025, pero fuiste un año difícil, lleno de desafíos”. Luego sumó un texto en castellano en el que agradeció al año que terminaba por haberle mostrado “personas valiosas, amistades verdaderas, vínculos nobles”, en contraste con “la apariencia, la hipocresía, la mentira, la meta, la vocación heredada, el título o doctorado colgado, muerto de tristeza en una pared”.

La publicación –según informó el sitio Infobae– estuvo acompañada por una imagen en blanco y negro de una mujer vestida de blanco, en una escena de baile, sin alusiones explícitas al proceso disciplinario que definió su destino institucional.

El posteo llegó pocas semanas después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios resolviera removerla de su cargo e inhabilitarla para ejercer funciones judiciales en la provincia de Buenos Aires. La decisión se adoptó a partir de su participación en un documental grabado durante el juicio oral por la muerte de Diego Maradona, cuya difusión derivó en la nulidad del debate.

El fallo incluyó el cese de los pagos vinculados a su función y la comunicación de la medida a los máximos organismos judiciales y políticos provinciales. La acusación fue impulsada por el Colegio de Abogados de San Isidro y por la Fiscalía, que cuestionaron el uso de recursos estatales y el impacto institucional del proyecto audiovisual.