Se cree que llamaban a sus víctimas, se hacían pasar por empresas, brindaban promociones falsas y los convencían para sacarles datos personales. Así operaba una organización criminal dedicada a estafas virtuales que tenía presencia en distintas provincias y que fue desarticulada en las últimas horas, a través de casi dos decenas de allanamientos que resultaron en la detención de siete personas.

Los arrestos fueron el resultado de un trabajo de inteligencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó el análisis de transferencias de dinero, registros de conexiones IP (sistema que permite a dispositivos identificarse y comunicarse) y seguimientos encubiertos. El cruce de información permitió descubrir el modus operandi de la banda, a través de engaños y maniobras tecnológicas.

La investigación comenzó tras una serie de denuncias de una empresa de telecomunicaciones, que registró distintas irregularidades, y derivó en 17 allanamientos en domicilios ubicados en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Tucumán.

Durante los procedimientos, se secuestraron una importante cantidad de elementos tecnológicos y financieros, como 25 celulares, computadoras, notebooks, pendrives, tarjetas SIM, blísteres de chips telefónicos sin uso y tarjetas de banco, entre otros.

Cómo operaba la banda

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, los delincuentes engañaban a las víctimas para obtener imágenes de sus documentos de identidad y fotografías personales. Con ese material, falsificaban formularios de “cambio de titularidad” de líneas telefónicas, trámite que les permitía transferir el número de la víctima a nombre de un integrante de la organización.

Luego, uno de los acusados se presentaba de forma presencial en una sucursal de la empresa de telefonía móvil para solicitar un nuevo chip. Al insertar la tarjeta SIM en otro dispositivo, la banda comenzaba a recibir los códigos de verificación que envían los bancos y las aplicaciones de pago.

Estos datos les daban acceso directo a las cuentas bancarias y de billeteras virtuales, desde donde sustraían el dinero mediante transferencias. La información recolectada fue clave para la causa que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo del juez Martín Yadarola.

El origen de la investigación

La compañía telefónica que detectó las irregularidades dio aviso acerca de las líneas cuyos titulares sufrieron el robo de dinero en sus cuentas. A partir de esa alerta, tomó intervención en el caso la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la fuerza porteña, con la colaboración de otras áreas especializadas.

Las medidas realizadas en el marco de la causa incluyeron el análisis de los traspasos bancarios, las aperturas de celdas de teléfonos, el análisis de antenas y los seguimientos que permitieron establecer las operaciones coordinadas que hacía la agrupación en las distintas provincias.

Los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en Santa María de Punilla (Córdoba), La Banda (Santiago del Estero), Cruz Alta (Tucumán), Paraná (Entre Ríos), Presidente Derqui, González Catán, Villa Bosch, Alejandro Korn, General Rodríguez y Campana (provincia de Buenos Aires), además de otro operativo realizado en Chaco.

Con las pruebas reunidas, se ordenó la detención de los siete sospechosos, que quedaron imputados por estafas, fueron sometidos a declaraciones indagados y quedaron procesados con prisión preventiva.

