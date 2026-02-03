Once vehículos fueron secuestrados tras un operativo “anti picadas” realizado en la Avenida General Paz. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue la encargada de llevarlo a cabo tras numerosas denuncias de vecinos.

Según se supo, las picadas eran organizadas los jueves por la noche y el punto de partida era una estación de servicio en frente del complejo Tecnópolis. Desde allí los autos y motos partían a gran velocidad y drones grababan el recorrido, que luego era publicado en redes sociales para convocar nuevos corredores.

Los vehículos se encontraban ploteados y pintados, algunos como en la saga “Rápido y furioso”. Otros pertenecían a la categoría de clásicos, con refacciones hechas para poder rendir mejor en las competencias.

El operativo tuvo la metodología cerrojo, en la que se controlaron accesos y salidas del predio. La policía se ubicó en la Avenida General Paz a la altura del kilómetro 5800 mano a Riachuelo, donde efectuaron los controles correspondientes.

Como resultado, se inspeccionaron 63 vehículos, de los cuales 9 autos y 2 motos fueron secuestrados por diversas irregularidades y por haber sido identificados corriendo carreras. Además, se labraron 11 actas de infracción y se identificó a 95 personas con antecedentes de infracciones por exceso de velocidad. También se identificó a un hombre que grababa las carreras con un dron para luego difundirlas.

En enero del año pasado un operativo similar desmanteló un grupo que se juntaba en la estación de servicio de Figueroa Alcorta entre Echeverría y Juramento, en Belgrano. Se supone que, en consecuencia de ello, fue que se trasladaron a Tecnópolis.

Según indicaron los vecinos en sus denuncias, los autos, motos como camionetas 4x4 partían desde el kilómetro 5800 de la Avenida General Paz a toda velocidad y continuaban por las calles de la Ciudad e incluso la Provincia. Además, se los vio en videos haciendo trompos, maniobras y girando peligrosamente en las calles.

El lugar ya había sido denunciado en 2019 por Viviam Perrone, titular de Madres del dolor, lo que había logrado desarticular encuentros de hasta 70 autos. Lo que sucede en esos casos es que los grupos se desarticulan por los operativos, pero ponen un nuevo punto de referencia en el cual volverse a encontrar.

El operativo estuvo a cargo del personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, que armó uno cerrojo que permitió controlar los accesos y salidas del predio en el que funciona la estación de servicio. También participó el Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes.

En la causa intervino la Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales que labró actuaciones por infracción al artículo 132 del Código Contravencional de la Ciudad.

