Otro crimen en La Matanza: lo matan de un tiro para robarle la camioneta

Hace poco más de un año retiró la camioneta cero kilómetro de la concesionaria. Se lo veía feliz. Era el fruto de años de trabajo. Ese día posó sonriente junto a su esposa, delante de la flamante Volkswagen Saveiro color blanco. Apenas catorce meses después dos delincuentes armados se la quisieron robar en la puerta de un almacén de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza. Le pegaron un disparo en la cara. Y terminó muerto.

Alejandro Monges Rojas era albañil, tenía 56 años y vivía a pocos metros del lugar donde fue asesinado. Este jueves a la noche llegó hasta una rotisería ubicada en la calle Cañada de Gómez, entre Cachimayo y Saujil. Como sabía que no iba a demorar mucho dejó el motor de su camioneta en marcha. Cuando regresó descubrió que dos personas estaban adentro.

Según fuentes policiales, los delincuentes advirtieron el descuido de Monges Rojas y se subieron con la intención de quedarse con la Saveiro. La víctima intentó evitar que le robaran la camioneta y se aferró a la puerta del conductor. En ese momento recibió un disparo en el rostro y terminó en el piso.

El albañil asesinado con su mujer y sus dos hijas.

“Estaba en casa y una vecina del barrio me llamó para decirme ‘a tu papá le robaron la camioneta y le pegaron en la esquina’, cuando salgo lo veo venir caminando y no me di cuenta de qué tenía el barbijo y sangre, pensé que lo habían cortado”, contó Yamila, su hija, en diálogo con el canal de noticias TN.

Los autores escaparon a toda velocidad de la zona. En las calles La Rioja, entre Chivilcoy e Hidalgo, en la localidad bonaerense de González Catán, decidieron abandonar la camioneta por temor a ser detenidos. A esa hora, varios patrulleros recorrían la zona en busca del rodado y los sujetos que se la habían llevado.

En tanto, Monges Rojas fue llevado por sus familiares hasta el Sanatorio Figueroa Paredes, en la localidad de Laferrere. Pero según denunciaron, allí se negaron atenderlo. De ese lugar salieron hasta el Hospital Paroissien de Isidro Casanova, donde finalmente murió. “Mi hermana lo llevó a (la clínica privada) Figueroa Paredes. En el camino nos cruzamos con la camioneta de mi papá con los asesinos al volante”, recordó Yamila.

La joven contó que en el sanatorio de Laferrere le pidieron dinero para atenderlo, aunque después les recomendaron que lo llevaran a un hospital porque necesitaba “cirugía y allí no había cirujanos”. “Pensé que lo iban a llevar en ambulancia, pero tuvimos que llevarlo nosotros en el auto. En la mitad del camino mi papá ya no podía respirar más, le faltaba el aire. Yo le decía que aguantara un poquito más y me decía ‘no puedo, no puedo’, me agarró la mano y me decía que se iba a morir”, contó la joven entre lágrimas.

En el Paroissien, el albañil baleado entró a la guardia caminando. “No había una silla de ruedas ni una camilla que lo esperara”, indicó su hija. “Se bajó del auto caminando, dio todo para poder llegar; entró caminando y no le pusieron oxígeno, nada, y después dicen que llegó muerto. Lo dejaron que se muera, no le hicieron nada, entró caminando casi sin respirar”.

Los sospechosos

En base a los testimonios recabados en el lugar, los investigadores del caso dieron con “Tomy”, un menor de 17 años que presuntamente habría participado del hecho y que vive en el mismo barrio que la víctima.

De acuerdo a los voceros, el sospechoso fue arrestado en un domicilio ubicado en la calle Cañada de Gómez al 1200, a seis cuadras de la rotisería donde fue había sido baleado el albañil. El otro delincuente señalado por los vecinos, conocido en por el apodo “Guille”, todavía no pudo ser localizado, pese a los distintos operativos realizados en las últimas horas.

"Tommy", el menor de 17 años que está detenido acusado de ser uno de los autores.

Fuentes judiciales indicaron que la causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo” y comenzó a ser investigada por la Unidad Fiscal Telemática de Homicidios de Gregorio de Laferrere, a cargo de del fiscal Gastón Duplaa, aunque por hallarse detenido un menor de edad será remitida al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza.

María Zunilda, la esposa del albañil asesinado, reconoció que lo que está pasando en la zona “es terrible” y manifestó su preocupación por que uno de los presuntos autores es menor y podría quedar en libertad. “Es el segundo crimen que pasa en el barrio. Tenemos miedo porque no sabemos cuánto tiempo va a estar preso ese chico”, señaló entre lágrimas.

El antecedente

La Matanza es uno de los distritos donde más se sufre la inseguridad. En los últimos cinco días hubo otro asesinato en ocasión de robo y un policía fue baleado cuando resistió un asalto.

El caso más grave ocurrió el domingo cuando tres delincuentes mataron a un colectivero que trabajaba en la Línea 106. Fue en la calle Cañada de Gómez, la misma donde este jueves fue asesinado Monges Rojas.

A Sergio Damián Gérez, de 29 años, también le quisieron robar el auto. Manejaba un VW Fox que le había prestado un amigo y no se detuvo cuando un sujeto le apuntó con un arma para que frenara.