Intendentes ahora reclaman un fondo de seguridad para el Conurbano

Los intendentes del conurbano que ayer a la mañana recibieron entre 30 y 60 gendarmes celebraron la llegada de las fuerzas federales a sus distritos, pero este desembarco está lejos de solucionar los hechos de inseguridad que volvieron a cobrar protagonismo en medio de un incremento de la crisis económica por la pandemia. Para avanzar en uno de los mayores problemas de la provincia de Buenos Aires le pedirán a Alberto Fernández crear un “fondo del conurbano de seguridad”.

La identificación de los intendentes con el alumbrado, barrido y limpieza que se inmortalizó por una leyenda de una conversación de Juan Domingo Perón con concejales de la provincia de Buenos Aires ya quedó lejos. Hoy, los jefes distritales también se hacen cargo de otros gastos, sobre todo de la inversión en seguridad.

Sin distinción de color político, los fondos destinados durante las últimas administraciones bonaerenses a combatir la inseguridad quedaron obsoletos para los distritos más poblados y con mayores índices de inseguridad, por lo que los intendentes usan sus presupuestos para creación de nuevas bases policiales, cámaras, equipamiento, la compra de patrulleros y hasta la nafta para que puedan circular.

Esta tarea hizo que durante años reclamen el control político de la Policía, algo que no consiguieron y saben que tampoco están cerca de obtener. Lo que sí creen poder lograr es la conformación de un presupuesto fijo para afrontar los gastos. Por eso, los jefes distritales esperan que la pandemia muestre mejores números que los actuales para pedirle al Presidente un “fondo del conurbano de seguridad”.

Exigencias. “Nosotros nos hacemos cargo de los gastos porque el vecino ante un hecho de inseguridad viene a la puerta del municipio a protestar y no van hasta La Plata, que hoy tenga 50 gendarmes en operativos ayuda a la prevención pero no resuelve el problema”, dice uno de los intendentes del conurbano.

“Lo que necesitamos es más fierros, más patrulleros, más inversión”, coinciden los jefes distritales. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habla de una reforma policial con agentes especializados, pero los intendentes piden frenar el delito. Aún los índices siguen por debajo de los números del año anterior, pero la crisis económica y la salida de la pandemia hacen prever que los delitos irán en aumento. “Hoy tenemos un promedio de un 20 % menos de hechos, pero en dos meses vamos a estar por encima de las cifras del año anterior”, reconoce un alcalde.

“Además de que no nos dan los recursos para hacernos cargo, para nosotros comprar un patrullero es muy engorroso. Entre la licitación, que nos lo entregan, lo ploteamos, lo inscribimos en el registro y contratamos el seguro tardamos meses. Los patrulleros que compramos en febrero recién ahora vamos a ponerlos en la calle. Eso Nación puede hacerlo mucho más ágil”, detalla un secretario de seguridad del sur del conurbano.

Despliegue. Ayer, después de distintos cruces entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, las fuerzas federales iniciaron operativos especiales en siete distritos. Avellaneda, Quilmes, La Matanza, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Lomas de Zamora fueron los primeros en recibir parte de los 3000 mil efectivos destinados a la prevención.

El lunes, tras la queja de intendentes de Juntos por el Cambio por haber quedado afuera de este primer despliegue, también habrá nuevos operativos en Lanús y Tres de Febrero. En total, en los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires hay 7500 efectivos federales. “Con los gendarmes que voy a recibir alivio a los bonaerenses para que puedan salir a patrullar, pero en mi distrito tengo 2500 uniformados de la provincia, que vengan 30 efectivos federales es un número irrisorio para los problemas que tengo”, dice uno de los intendentes que está en la lista de espera.

La policía bonaerense cuenta con más de 90 mil efectivos, de los cuales cerca de 70 mil están destinados al AMBA. En medio de la pandemia, hay distritos en los que los contagios de coronavirus en efectivos provinciales son altos, a lo que se suma que muchos de ellos están destinados a controles sanitarios. Por eso la urgencia del desembarco. “Nos sirve y lo agradecemos porque es un pedido que hicimos nosotros, pero una vez que pase la pandemia si queremos empezar a controlar la inseguridad no alcanza con una pelea entre Nación y Provincia para que manden algunos gendarmes, hagan la foto y nos olvidemos por unos meses”, dice otro de los jefes comunales.

Los intendentes saben que bajo la administración de Axel Kicillof no conseguirán el control policial de sus distritos. Celebran los cambios en la estructura policial que hizo que en los distritos haya ahora un jefe de estación y no tengan entre cinco y ocho jefes policiales como tenían hasta ahora. “Pero lo puso Berni y depende de Berni”, explica un intendente. Y agrega: “Axel no confía en los intendentes y no quiere descentralizar su gobierno ni en seguridad ni en otro aspecto”. Por eso, se sentarán con Fernández. “Si el control es poner plata pareciera que tenemos todo el control”, concluye uno de los históricos del conurbano.