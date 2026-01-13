La Justicia decidió que por el momento continúen detenidos dos de los tres rugbiers cordobeses acusados de haber atacado a otros tres jóvenes de Santa Fe con los que habían compartido la previa antes de salir hacia un reconocido boliche de la localidad de Ostende, en Pinamar. Los adolescentes fueron imputados por "lesiones leves" mientras se esclarecen las circunstancias de la agresión, que se habría producido por un "toque de pelo".

Se trata de Karim Safadi, conocido como "Pocha", y Agustín García, ambos de 18 años y jugadores del Ure Cure Rugby Club de la ciudad de Río Cuarto. El primero de ellos cumplió la mayoría de edad el sábado, la noche anterior a que se registrara la golpiza, e integró durante 2025 el seleccionado juvenil provincial “Los Doguitos”.

El tercer rugbier implicado es un menor de 17 años identificado como M.C.C., cuya participación generó la intervencion del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Según explicaron fuentes oficiales a este medio, luego de ser aprehendido fue entregado a un adulto responsable, que es el padre de otro de los chicos que vacaciona junto a ellos en la ciudad de la costa atlántica.

Por su parte, los jóvenes que aún permanecen bajo arresto fueron imputados por "lesiones leves" y quedarán detenidos al menos hasta el viernes, día en el que se llevará a cabo la primera audiencia para definir si se dará continuidad a esta situación o si se define su excarcelación mientras siguen vinculados al proceso.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 de Pinamar, a cargo de la fiscal Sergio García, que investiga cómo sucedió el ataque en la vía pública en el que terminaron los jóvenes oriundos de Casilda con hematomas, contusiones y hasta esguinces. Según trascendió, los acusados se negaron a declarar durante la indagatoria.

Los tres santafesinos, de 18, 19 y 20 años, recibieron atención médica en el lugar y se constató que las lesiones sufridas eran de carácter leve, sin riesgo para su salud. La intervención de la Policía ocurrió luego de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre una pelea en plena vía pública, sobre calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno.

Diferentes testigos señalaron que la conviviencia entre los involucrados en el hecho habría comenzado como "algo amistoso", ya que los dos grupos, los rugbiers de Río Cuarto y los jóvenes de Casilda, compartían el mismo complejo de departamentos. Incluso, se habían puesto de acuerdo para juntarse y compartir el momento previo a salir a bailar al club Boutique.

Debido al volumen alto de la música y otros "ruidos molestos", fueron desalojados del lugar y cuando iban caminando hacia el boliche la tensión estalló en la calle. Al parecer, uno de los casildenses le tocó el cabello a uno de los jugadores de rugby, que reaccionó de forma extremadamente violenta -todo esto, supuestamente bajo estado de ebriedad-.

"Todos juntos se fueron caminando hacia Boutique. Según dijeron, a los cordobeses si les tocás el pelo de una determinada manera tienen que pelearse. Y uno de los santafesinos le tocó el pelo a un rugbier, se desconocieron y comenzaron a los golpes", relató una fuente cercana al caso a Infobae.

Los efectivos de la Estación de Policía de Ostende y personal del Grupo de Apoyo Departamental del "Operativo Sol 2026" llegaron a la zona de Almirante Brown, después de los llamados al número de emergencia, y lograron detener a los agresores. Los imputados formaban parte de un grupo numeroso, de al menos siete integrantes, y uno de los chicos agredidos debió ser trasladado al hospital de Pinamar.

El fiscal García ordenó identificar a los jóvenes y la detención de los dos sospechosos de 18 años, que en sus redes sociales habían publicado algunas imágenes de sus vacaciones en la ciudad costera y del cumple de Safadi.

