Papadopolus declaró que no vio a Isaac y que se fugó porque tuvo miedo

Ricardo Papadopolus, el joven de 23 años que atropelló a un nene de cinco años y a su madre en el barrio porteño de Flores y provocó la muerte del menor, dijo en su declaración ante la fiscalía que no pudo verlos a causa de un camión que se le cruzó y “le obstaculizó la visión”, y que se escapó por miedo ya que no tiene licencia de conducir.

Fue su abogado, Roberto Herrera, quien contó lo sucedido durante la declaración virtual del joven, por la plataforma zoom, ante el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 55, Augusto Troncoso, quien lleva adelante la investigación del siniestro ocurrido en la noche del pasado jueves 17 de diciembre, en la esquina de Directorio y San Pedrito.

El letrado sostuvo que su defendido aseguró ante las autoridades que no había ingerido alcohol, que pasó con el semáforo en verde, y que no pudo ver a Débora Agosti y a su pequeño hijo Isaac porque un camión "le obstaculizó la visión". Asimismo, dijo que "se distrajo" por la acción temeraria del conductor del camión, y que escapó por "miedo", ya que no poseía registro de conducir.

El abogado defendió al joven que atropelló y mató a Isaac: "No sabe leer ni escribir"

En su presentación ante la justicia, el joven no respondió preguntas, y explicó que no tiene licencia porque no pasó el examen psicotécnico ya que no saber dibujar.

Según los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Papadopolus reprobó el examen cuando intentó obtener la licencia por primera vez en la sede de la Avenida Coronel Roca de la Dirección General de Licencias, en octubre de 2017, cuando tenía 18 años. El abogado de Papadopolus señaló que las familias de la comunidad gitana suelen enviar a sus hijos a la escuela a cursar hasta segundo grado.

En tanto, para Gabriel Becker, defensor de la familia del menor fallecido, se trató de una declaración "breve y vergonzosa", e insistió en que no puede no haber visto a las víctimas al argumentar que en las imágenes de cámaras de seguridad se ve que la mujer intentó resguardar a su hijo.

El accidente

El 17 de diciembre, a bordo de un Volkswagen Fox GTI de color blanco, Ricardo Papadopulos, que circulaba con un amigo, atropelló a la mujer y al niño en la avenida Directorio, en la intersección con San Pedrito. En el momento del accidente, un camión de gran porte había cruzado en rojo por San Pedrito.

El joven escapó, y a los pocos días se entregó a las autoridades su padre, propietario del auto, mientras que él estuvo prófugo, hasta este viernes 25 de diciembre, cuando se entregó y quedó detenido.

AG/MC