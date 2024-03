Tras el asesinato a sangre fría de un playero en la ciudad de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió una imagen del hombre que asesinó de tres disparos al joven de 25 años y solicitó colaboración a la población para poder identificarlo.

Según detalló Rosario 3, la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos sobre el sicario que asesinó a Bruno Nicolás Bussanich este sábado por la noche en una estación de servicio de Mendoza al 7600, en la zona oeste de la ciudad.

Javier Milei: "Haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen"

"La identidad de aquellas personas que aporten información será preservada durante y después de finalizada la investigación", anunciaron desde el organismo.

A su vez, indicaron que es posible brindar información comunicándose con el 911, al +54-3413-627417 (Fiscalía Rosario), vía mail a [email protected], a través de las redes sociales de la Fiscalía o presentándose en el Centro de Justicia Penal de Rosario, calle Sarmiento 2850.

Nota encontrada en la escena del crimen del playero.

El ofrecimiento de una recompensa se produjo luego de que este sábado cerca de la medianoche una persona ingresara a una estación de servicio y, sin mediar palabras, sacara un arma de fuego para dispararle tres veces al joven playero que murió poco después del ataque.

Nueva amenaza a Pullaro

A su vez, en el lugar se encontró una nota amenazante dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

"Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. No queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familias. No queremos negociar nada, esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni, carguen con muertes inocentes", se leía en el mensaje.

El brutal video del crimen del playero en Rosario: 10 millones de recompensa por el asesino y el dolor de su pareja

Tres detenidos por el crimen del playero

Tras lo ocurrido, el ministro de Seguridad santafesino confirmó que hay tres detenidos por el crimen, los cuales fueron encontrados en un marco de diversos allanamientos por los homicidios registrados en los últimos días en las calles rosarinas.

"Se están llevando medidas con un comité de crisis que se armó, se hicieron allanamientos, hay tres personas detenidas y hay otras medidas que se están llevando a cabo", expresó el funcionario en diálogo con la prensa, destacando que se está trabajando en coordinación con las fuerzas federales.

Cococcioni señaló que "hay que llevar a los culpables ante la Justicia y a la cárcel, hay que aplicar la ley estrictamente y el régimen penitenciario debe ser muy estricto". "Tenemos que ser muy firmes con estos delincuentes que van en contra de la sociedad y para impedir que vuelvan a tomar la cárcel", remarcó.

La estación de servicio en la que fue asesinado el joven de 25 años en Rosario.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, agregó: "Vamos a recorrer las zonas más picantes y difíciles de Rosario. Vamos con toda la fuerza y los medios que tenemos a disposición. No tenemos autos ni helicópteros y tendremos el apoyo de las Fuerzas Armadas que van como apoyo logístico".

"Nos vamos a reunir con todos los familiares que quieran reunirse con nosotros, con el comando unificado y con el gobernador", indicó la funcionario, quien sostuvo que se habían reducido los homicidios pero se produjo un "recrudecimiento al haberles cerrado el grifo".

La violencia y el miedo paralizan a Rosario: sin clases, colectivos, taxis ni recolección de residuos y con cacerolazos

Balearon el frente del Complejo Penitenciario de la zona oeste de Rosario

En medio de la ola de violencia que azota a la ciudad santafesina, este domingo por la tarde balearon el Complejo Penitenciario de la zona oeste de Rosario, conocido como Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (ORDER). El ataque fue realizado por un hombre que se acercó caminando y efectuó cinco disparos, aunque no se reportaron víctimas.

El episodio se registró en el sitio ubicado en 27 de Febrero al 7800, una cárcel que ya había sido atacada en los últimos meses. En el frente se encontraron al menos dos impactos de bala y se puso en marcha un operativo de la Policía de Investigaciones para aclarar la situación.

Según conoció Rosario 3, en esta oportunidad también se encontró una nota pero con un mensaje dirigido a un presunto narco local y no a las autoridades provinciales, por lo que no se puede asegurar un vínculo con los hechos de violencia recientemente registrados.



AS/ff