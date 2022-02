"Lo maté porque no tenía plata", asfixió a su bebé y lo tiró en una zanja pero quedará en libertad

La joven de 26 años que asfixió a su bebé de 3 meses con una bolsa y tiró el cuerpo en una zanja en Añatuya, Santiago del Estero, fue beneficiada con una reducción de pena y quedará en libertad.

Micaela Roxana Díaz asesinó a su hijo el 5 de mayo del 2013 y fue condenada a prisión perpetua, pero le fueron acortando la pena y ahora, ocho años después, saldrá de prisión, consignó el portal Nuevo Diario Web.

Micaela Roxana Díaz lloró al declarar ante la justicia. Gentileza Nuevo Diario Web

Cómo fue el filicidio

Cuando tenía 18 años, Micaela se presentó ante la policía local y denunció el secuestro de su hijo Alejo Díaz. Además, acusó a dos sospechosos de habérselo llevado en un auto.

Sin embargo, tiempo después, hallaron al bebé asfixiado con una bolsa en una zanja, a 100 metros de la casa de Díaz. Ante las pruebas, la mujer confesó el filicidio.

Por qué quedará en libertad Micaela Roxana Díaz

Tras la confesión, la joven fue detenida en la Comisaría del Menor y la Mujer. Allí intentó suicidarse con su corpiño. Ante este evento, ordenaron su internación en el Hospital de Añatuya. "Lo maté porque no tenía plata. Dios mío, qué hice", confesó Díaz.

La condenada por el filicidio junto a su abogada. Gentileza Nuevo Diario Web

Durante el juicio, relató que mató a su hijo asfixiándolo con una bolsa plástica y luego lo tiró a una zanja. También afirmó que pasaba una situación personal traumática; que se sentía sola por parte de su familia y el padre biológico del menor.

"Ya declaré y dije toda la verdad... lo que tenía que decir. Es mentira que yo no estoy arrepentida. Sé que Dios me ha perdonado; lo único que quiero decir es que no hablen cosas que no son. Yo estoy arrepentida de corazón, por algo dije la verdad, si no hubiera seguido diciendo cosas que no son, por algo me estoy haciendo cargo. Que el Tribunal disponga lo que considere", expresó la acusada.

Fue condenada a prisión perpetua por "homicidio calificado por el vínculo" el 3 de junio del año 2016.

El caso generó una gran conmoción en Santiago del Estero. Gentileza Nuevo Diario Web

Sin embargo, en mayo de 2019, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la perpetua. Desestimó el "homicidio calificado por el vínculo" y juzgó que hubo "circunstancias extraordinarias de atenuación".

Ahora, por una sumatoria de reducciones de penas, la condena a 19 años pasó a 8, período que ya cumplió, por lo que quedará en libertad.

ED