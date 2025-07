Un episodio de mucha tensión se vivió este jueves en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, después de que una pareja subiera a un colectivo e intentara pasar sin pagar el boleto. En un momento, una mujer sacó un cuchillo y empezó a amenazar al chofer para que los dejara viajar mientras los otros pasajeros filmaban con temor la situación.

El hecho ocurrió a la altura de la estación de servicio YPF de Barrio Matera, cuando la mujer subió al transporte público en una de las paradas y le pidió al colectivero que la dejara pasar porque no tenía dinero para pagar el boleto. Detrás de ella apareció un hombre, que también le reclamaba que le permitiera hacer el viaje sin abonarlo.

La Matanza: le dieron un botellazo en la cara a un colectivero y hay dos líneas de paro

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante la negativa del chofer, extrajo el cuchillo y comenzó a blandirlo en el aire. “¿Tanto por un boleto?, yo conozco tu casa, conozco a tu hija”, le dijo ella para sorpresa de las otras personas que estaban arriba de la unidad. Después, le tiró dos puntazos al conductor, que pudo esquivarlos.

“Sabemos dónde vivís, la c... de tu madre”, añadió desde atrás el hombre, que no había terminado de subir y se hallaba en las escaleras de la puerta delantera.

Luego, miró a quienes estaban grabando la secuencia y les lanzó de forma amenazante: "Y vos dejá de filmar". Acto seguido, la persona bajó su teléfono celular, con el que captó un video de poco más de 10 segundos y lo guardó.

El conductor no se dejó amedrentar, se levantó del asiento y se defendió con sus manos. Afortunadamente, la mujer no logró apuñalarlo pero tanto el colectivero como los pasajeros que viajaban en la unidad vivieron una situación de terror. Incluso, mientras escalaba la discusión, se escuchó que alguien había tocado el timbre para poder bajarse.

Merlo: un colectivero fue apuñalado mientras esperaba la grúa

Hace una semana, un chofer de la línea 504 resultó herido en un violento asalto en el barrio el Palomo, también en la localidad de Merlo, cuando los delincuentes le dieron un puntazo mientras esperaba la grúa tras quedar atascado en el barro en una calle de difícil acceso.

Según trascendió, los agresores lograron ingresar a la unidad por la fuerza y, una vez adentro, le robaron el celular y dinero que tenía en efectivo. Tras el asalto, un vecino lo auxilió y registró con su teléfono como el transporte habia quedado atrapado en el barro.

“Es un desastre. No se puede andar por acá”, reclamó un compañero de la víctima en diálogo con el canal La Nación +. En ese sentido, una pasajera habitual de esa línea también se manifestó ante los reiterados hechos de seguridad registrados en esa zona: "No podes estar en las paradas porque pasan las motos y te roban. Sola no podes estar”, remarcó.

FP/ff