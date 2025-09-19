Un custodio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se tiroteó esta madrugada con dos motochorros que intentaron asaltarlo en la localidad bonaerense de José León Suárez. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los delincuentes murió.

El custodio fue identificado como el sargento Carlos Alberto Carranza, de 47 años, quien se encontraba de franco y circulaba por la Autopista del Buen Ayre en su moto Honda CG 150 blanca, cuando fue interceptado muy cerca del peaje de la autovía.

Fuentes del caso indicaron que el acompañante de los agresores, que circulaba sin casco, amenazó al efectivo de seguridad con un arma de fuego y lo obligó a bajar del vehículo.

En ese momento, Carranza se identificó como policía y desenfundó su pistola reglamentaria Bersa Thunder. Se produjo un intercambio de disparos, tras el cual los asaltantes escaparon a pie hacia un sector de malezas junto a la autopista, refugiándose en la oscuridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La moto en la que circulaban los asaltantes quedó tirada en el lugar y no tenía patente visible ni números identificatorios en el motor o el chasis. La misma es peritada por personal de la Policía Científica, al igual que la del custodio.

“No los mato si me dan la llave del auto”: hombre se defendió a los tiros de cuatro motochorros

El asaltante herido logró llegar a la guardia del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Carlos Bocalandro, en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, donde falleció mientras era operado. Carranza, en tanto, no sufrió heridas.

No se sabe si el compañero del fallecido fue quien lo llevó al nosocomio. La Policía Bonaerense lo busca intensamente en los alrededores de la autopista, ya que creen que podría estar escondido cerca. Además, se están analizando cámaras de seguridad de la autopista para dar con él.

Un custodio presidencial abatió a un motochorro que intentó robarle a su pareja en Laferrere

El delincuente fallecido contaba con antecedentes penales reiterados por robo en distintas modalidades y había salido de la cárcel hace poco tiempo.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la Comisaría 4° de José León Suárez.

NG/ff