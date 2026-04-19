Un estudiante de 13 años amenazó con “matar a tiros” a docentes en La Pampa y hallaron un arsenal en su casa

Este viernes, las autoridades policiales y judiciales de Rancul, La Pampa, activaron un protocolo de emergencia luego de que un estudiante de 13 años amenazara con "matar a tiros" a docentes de su escuela. Ante la gravedad de los dichos, la Oficina Penal Juvenil ordenó un registro en los domicilios vinculados al menor, donde se incautó un arsenal compuesto por armas largas, cortas y equipamiento táctico, en un contexto de creciente preocupación por una ola de mensajes intimidatorios en establecimientos educativos de la provincia.

El episodio se originó durante la jornada escolar, cuando el adolescente manifestó ante sus compañeros y personal educativo su deseo de realizar un tiroteo, señalando a docentes como blancos.

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A partir de la denuncia, la Oficina Penal Juvenil ordenó actuaciones a la Comisaría Departamental local, que realizó allanamientos en domicilios vinculados al menor. En una de las viviendas se incautaron dispositivos electrónicos para su peritaje, mientras que en otra propiedad se hallaron armas de fuego y municiones.

Según el detalle oficial, se secuestraron carabinas, una escopeta y una pistola calibre .380, además de una cantidad significativa de municiones de distintos calibres. También se encontraron equipos de tecnología como visores nocturnos e infrarrojos y documentación relacionada con el armamento.

El fiscal Guillermo Komarofky, a cargo de la investigación, precisó que el adolescente es inimputable por su edad y advirtió sobre la proliferación de amenazas similares en la provincia. “Se pudo determinar que las personas son todas menores de edad, menores de 16 años, por lo tanto totalmente inimputables”, explicó.

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El funcionario judicial señaló además que estos episodios podrían estar vinculados a dinámicas digitales. “Todo apunta a un patrón viral, de seguir esas cadenas a través de las redes sociales y esos retos virales”, sostuvo. En otras localidades pampeanas como 25 de Mayo, General Acha, General Pico y Santa Rosa también se registraron advertencias de ataques, en su mayoría mediante inscripciones en paredes y baños escolares.

En el caso de Rancul, Komarofky indicó que las armas halladas pertenecerían al padre del menor, quien se dedicaría a la caza, aunque la investigación continúa para determinar responsabilidades y condiciones de tenencia.

Frente a este escenario, el gobierno provincial, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, solicitó constituirse como querellante en las causas abiertas por amenazas en escuelas.

El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por amenazas de violencia en entornos escolares, que en las últimas semanas se replicaron en distintas jurisdicciones del país.

GD