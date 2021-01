Una fonoaudióloga, la acusada de contratar a un sicario para matar a la ex de su novia

Ya había caído el sol cuando llegó personal de la DDI de La Plata con una orden de detención a una vivienda de la calle 27. A su propietaria se la llevaron esposada acusada de un hecho aberrante: le atribuyen haber contratado a un sicario y supuestamente pagarle más de 200 mil pesos para que asesinara a la ex esposa de su pareja. Hoy se negó a declarar ante la fiscal y seguirá detenida.

Desde un primer momento se sospechó que la abogada Verónica Dessio (49) no había sido asesinada brutalmente en un intento de robo, el 23 de diciembre pasado. Atrás de este hecho había algo más. Las puertas de la casa no habían sido violentadas y a simple vista no faltaban elementos de valor.

El cuerpo de Verónica fue encontrado por su ex esposa, Carolina, en el quincho de una propiedad platense que compartían en la calle 5 entre 636 y 637. La abogada había sido acuchillada y hasta la habían casi degollado, según informaron fuentes policiales.

Carolina y Verónica conformaron una pareja conocida porque fueron las primeras en contraer matrimonio igualitario en La Plata hace diez años. Tienen un hijo en común, pero ya estaban separadas aunque compartían el mismo terreno, pero vivían en propiedades separadas.

Ivana Mapis fue detenida el martes pasado.

La investigación sobre el crimen de la mujer se centró en su entorno. Así fue como el martes pasado fue detenida la actual novia de Carolina. Ivana Mapis fue apresada en su casa de la calle 27 entre 83 y 84 por personal de la DDI de La Plata. En la casa le secuestraron un bicicleta, dos celulares, una tablet, más de 6 mil dólares y ropa de interés para la causa.

La acusada tiene 43 años y es licenciada en fonoaudiología. Es de Moreno, pero se radicó en La Plata. En 2019 participó de “una cálida bienvenida” organizada por el Colegio de Fonoaudiólogos bonaerenses para recibir a las nuevas profesionales. Un año y medio después, Mapis ya no sonríe como en esa ceremonia.

La abogada verónica Dessio fue acuchillada el 23 de diciembre pasado.

Ahora la acusan de haber contratado a un sicario para mandar a matar a la ex esposa de su novia. Según los investigadores, un hombre identificado como “El gringo” actuó de intermediario entre el sicario y la autora intelectual del crimen. Según fuentes policiales habría pagado 250 mil pesos para que mataran a Verónica. Aunque desde fiscalía aseguraron a Télam que aún "no consta" el pago de ese monto.

El sicario fue identificado como Jorge Alves y fue detenido seis días después del crimen. Las cámaras de seguridad de la zona lo captaron cuando ingresó a la casa de la víctima y luego se ve como se retira caminando con un diario doblado bajo del brazo, donde se cree que llevaba oculto el cuchillo homicida. Tenía puestos guantes.

El presunto sicario quedo registrado en una cámara luego de matar.

Otros casos. Pero Mapis no fue la única que habría decidido matar pero "sin ensuciarse las manos". Uno de los más conocidos es el femicidio de Rosana Galliano ocurrido en 2008. La mujer fue asesinada a tiros en la puerta de su casa de Exaltación de la Cruz cuando salió para tener mejor señal en su celular. Del otro lado del teléfono estaba José Arce, su ex marido.

Para la Justicia ese llamado era parte del plan de Arce para terminar con la vida de Rosana y para llevarlo adelante había contratado a, al menos, una persona para que apretaran el gatillo. El asesino salió destrás de unos pastizales cuando Galliano intentaba escuchar por el teléfono al padre de sus dos hijos.

Arce y su madre fueron condenados a prisión perpetua como instigadores del homicidio. Mientras que el sicario no fue identificado. Ambos condenados murieron cuando cumplían la pena en la misma casa donde ocurrió el femicidio.

El sicario acusado de matar a la abogada fue detenido seis días después del crimen.

En 2015, fue condenada a perpetua Nora Abelleira en la ciudad cordobesa de Villa María. La Justicia dio por probado que la mujer contrató a un tercero para matar a su ex esposo, el empresario lácteo Enrique Espósito. El móvil se relacionó con una disputa millonaria por distintas propiedades. El hombre que llegó a juicio acusado de apretar el gatillo fue absuelto.

Otro femicidio por encargo ocurrió en la localidad bonaerense de San Miguel cuando la peluquera Liliana Gotardo (51) fue asesinada a tiros por un hombre que había sido contratado para tal fin por su ex pareja, Rodolfo Maguna, un ex suboficial del Ejército.

El que disparó, según determinó la Justicia, fue Lucas Palacios, un joven soldado que cumplía funciones en Campo de Mayo. Tanto el instigador del crimen como su sicario fueron condenados a prisión perpetua.

NGMC