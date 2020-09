"Vic", el entrenador ucraniano de UFC que era buscado por narco y daba clases en Nordelta

Victor Vargotskii (57) no cambió su nombre de pila. En el "Viken Gym Figthclub" de Nordelta, donde era instructor de Kick Boxing y UFC (Ultimate Fighting Championship) desde al menos mayo del año pasado, era simplemente "Vic". Nacido en Ucrania, pero con pasaporte canadiense, se instaló en la Argentina poco después de que su nombre apareciera vinculado a una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero que había sentado bases en las ciudades de Toronto y Montreal.

En febrero de 2019 ordenaron su captura. Pero cuando la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) fue a buscarlo ya había desaparecido. Enseguida su fotografía, junto a la de otros dos prófugos más, apareció en los principales diarios y noticieros canadienses.

La operación antinarco, una de las más importantes de la historia de Canadá, se llamó "Collecteur" (coleccionista) y demandó cerca de tres años de investigación. Según la prensa canadiense, la organización utilizó "un sistema de transferencia de valor informal con conexiones en Líbano, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Estados Unidos y China. Luego, ese capital se devolvió a países exportadores de drogas, como Colombia y México.

Victor Vargotskii, en el pedido de captura ordenado el año pasado.

Martine Fontaine, superintendente de la RCMP, explicó a la prensa como era la operatoria de esta organización transnacional de la que presuntamente formaba parte el instructor de UFC que vivía en Argentina: dijo que "el dinero se movía en valijas, bolsas de lona y baúles de autos", y que muchos de sus integrantes no se conocían entre sí.

Los investigadores incautaron bienes por un valor estimado en 32 millones de dólares pero también metanfetamina y cocaína por una suma aproximada de 2,3 millones de la misma moneda.

El instructor fue arrestado en el Viken Gym Figthclub de Nordelta (Foto: Policía Federal Argentina)

"Vic" tenía su residencia en Montreal, la ciudad de habla francesa más importante del continente americano. Un año antes de que ordenaran su captura internacional había sido detenido por su presunta vinculación con el negocio narco. En aquella oportunidad, la RCMP incautó 15 kilos de sustancias prohibidas y casi medio millón de dólares.

Vargotskii no sólo no fue juzgado por esta causa sino que tiempo después recuperó su libertad. Los voceros indicaron que el sospechoso nunca abandonó la práctica deportiva y siguió relacionado con el ambiente deportivo, especialmente con el mundo del UFC.

En los primeros meses de 2019 el ucraniano llegó a nuestro país. Según datos de la división Investigación de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), el 9 de marzo registró su salida: viajó a Uruguay y regresó tiempo después, aunque esta vez no realizó los trámites migratorios correspondientes.

"Vic" (izquierda), posa con Bername Stiverne, un ex campeón de los pesos pesado de la WBC.

Los investigadores demoraron más de un año en ubicarlo hasta que dieron con una pista firme que indicaba que estaba trabajando en un gimnasio que funciona en Nordelta. Siguiendo ese dato, y mediante tareas de vigilancia e inteligencia, pudieron confirmar que se trataba de uno de los hombres más buscados de Canadá.

Lo curioso es que "Vic" no había cambiado su aspecto y hasta seguía utilizando su nombre real. Si bien no tenía redes sociales, el instructor de UFC aparecía en varias publicaciones del gimnasio y hasta aceptó fotografiarse con Bername Stiverne, un ex campeón de los pesos pesado de la WBC.

