Video | Luis Otero fue asaltado por un motochorro en Avellaneda

El ex periodista de TN y candidato a intendente de Avellaneda por Cambiemos, Luis Otero, sufrió un asalto de un motochorro precisamente en esa localidad bonaerense y le robaron su celular antes de entrar a su estudio.

Otero fue asaltado este jueves a las 11 de la mañana en la Avenida Mitre, en pleno centro de Avellaneda. "Estaba lleno de gente y había muchísimo tránsito", aseguró el periodista, que confirmó que está "bien" y que sólo terminó con un "golpecito" en la rodilla.

En diálogo con la señal de TN, Otero manifestó que "lo que me pasó le pasa todos los días a la gente en Avellaneda, por eso el tema más preocupante para la gente de Avellaneda es la inseguridad. Es habitual que roben en ese lugar". Y agregó que "hay mucho por hacer sobre todo en el municipio. Hoy deja mucho que desear".

Según la versión que dio Otero, lo venían siguiendo desde una cuadra antes porque "me lo dijo el barrendero que se acercó para ofrecerme llamar al 911". "Yo no me di cuenta, en el momento me eché la culpa y pensé que lástima que no pude recuperar mi teléfono", relató el candidato de la UCR, mientras mostraban imágenes en donde intentó correr unos metros al ladrón.

Otero no pudo identificar al agresor ni la patente de la moto porque "no tenía patente, sí tenía el chaleco flúor pero no tenía ninguna identificación". "Tenía casco puesto, es una moto muy característica y parecida a la última vez que me robaron hace un año. De hecho el tipo y el casco eran muy similares también, pero yo no puedo deducir nada", concluyó.

J.D. / C. P.