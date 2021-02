Detienen a una mujer que traficaba droga en un osito de peluche

El osito de peluche que llevaba en sus manos una mujer de 27 años no era para que jugara su hija. Según el parte policial, lo utilizaba nada menos que para camuflar las dosis de droga que entregaba a sus clientes con la intención de no llamar la atención.

La presunta dealer fue arrestada por personal de la Policía de la Ciudad en el interior de la Villa 31 de Retiro, cuando advirtieron una extraña maniobra que se repetía cada vez que alguien se le acercaba.

De acuerdo a las fuentes, los efectivos del Departamento de Protección Barrial de la fuerza porteña monitorearon de lejos sus movimientos hasta que finalmente decidieron identificarla. Los voceros indicaron que la mujer se puso nerviosa e intentó evadir a los agentes, pero finalmente fue demorada.

La acusada tiene 27 años y posee domicilio en Parque Patricios.

En presencia de testigos, revisaron el interior del osito y confirmaron lo que sospechaban: la mujer tenía 46 dosis de pasta base listas para ser comercializadas.

Si bien la acusada no posee antecedentes delictivos -según se informó-, los investigadores creen que no era la primera vez que la supuesta dealer utilizaba el oso de peluche para no llamar la atención de los vecinos del barrio y de los policías que recorren la zona.

Los voceros consultados señalaron que la detenida fue trasladada a la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad, y puesta a disposición de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de Valeria Massaglia. La imputan por el delito de infracción a la Ley de Drogas.

LN CP