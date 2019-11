A 24 días de dejar el poder, otro fin de semana largo de descanso

por Ezequiel Spillman

El fin de semana largo le dará aire cordobés al presidente Mauricio Macri. Es que el mandatario regresará a la provincia que más veces visitó como jefe de Estado y que le dio los mejores resultados electorales de su carrera política: Córdoba.

Mientras la transición no mostró avances aún –en parte porque Alberto Fernández no designó a sus ministros para que se pongan en contacto con los funcionarios salientes–, el Presidente tenía previsto desembarcar hoy –y hasta el lunes– en Villa Allende y Mendiolaza. Macri se hospedará en el lujoso hotel de la familia de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio local y amigo del jefe de Estado. El mandatario estará acompañado de su mujer, Juliana Awada, y Antonia, su hija menor. Allí tiene todas las comodidades para descansar. Pero una actividad en particular: jugar al golf. Para ello, Tagle le propuso ir a El Terrón, un campo de 18 hoyos recientemente inaugurado.

Córdoba ha sido un oasis político para Macri. En las últimas elecciones alcanzó el 61% en las presidenciales y fue el lugar elegido para cerrar la campaña nacional, donde incluso Awada dedicó unas palabras a una multitud en la capital cordobesa. En ese marco, junto a Capital Federal, Mendoza y Santa Fe, fue clave para la remontada del Presidente para llegar a poco más del 40% en octubre.

Pero no solo eso: en el ballottage de 2015, Cambiemos había superado el 70% contra Daniel Scioli. De hecho, el gobernador local, el peronista Juan Schiaretti, nunca cedió a un acuerdo con el Frente de Todos, consciente de que la provincia resiste al kirchnerismo históricamente.

Pero también es una de las provincias predilectas de Macri para descansar. Cuando era jefe de Gobierno porteño viajó en varias oportunidades a un campo de un amigo con sus hijos. En una ocasión, incluso, estaba allí cuando se inundó la Ciudad, durante su primer mandato en el gobierno de la Ciudad. No obstante, ahora se trataría de la última vacación como presidente.