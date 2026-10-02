Acueducto Arco Noreste: arrancan las obras para llevar agua a 189 mil vecinos

El Ente Metropolitano concretó la firma para dar inicio a los trabajos del Acueducto Arco Noreste, un proyecto destinado a resolver el abastecimiento hídrico y acompañar el crecimiento poblacional de Córdoba capital, Villa Allende y Estación Juárez Celman. Con una capacidad proyectada para 54 mil conexiones potenciales, la red busca responder al déficit del suministro y acompañar la expansión urbana en el norte del área metropolitana.

La construcción estará a cargo de la firma AGV Construcciones y contempla un plazo de ejecución de 540 días corridos. Los trabajos incluyen un trazado presurizado de 9.461 metros de extensión, cuya fuente principal será un sistema de captación de agua subterránea ubicado en el departamento Colón.

En cuanto al financiamiento, el desembolso inicial corre por cuenta del Gobierno provincial, mientras que el Ente Metropolitano instrumentará un esquema de recupero con los desarrollistas inmobiliarios para volcar esos fondos a futuras obras. A su vez, el seguimiento del proyecto quedará bajo la órbita de la nueva Unidad Ejecutora Metropolitana de Agua y Saneamiento (UEMAS), a cargo de Juan Pablo Brarda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La puesta en marcha de los trabajos se formalizó durante la segunda Asamblea General Ordinaria del organismo metropolitano realizada en el Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba. Del encuentro participaron autoridades provinciales y de la capital, junto a representantes de las 27 localidades que integran el espacio, donde se expuso la necesidad de articular la agenda de servicios esenciales a escala regional.

Desde el municipio capitalino señalaron que la iniciativa responde a un esquema de inversión mixta entre el sector público y la actividad privada, buscando dar respuesta al impacto que genera la expansión inmobiliaria sobre las redes existentes. La cobertura alcanzará a urbanizaciones y sectores periféricos que hasta el momento registraban restricciones o dependían de esquemas provisorios de provisión.

Por su parte, la administración provincial remarcó que el nuevo tendido no solo apuntará a cubrir la demanda de consumo doméstico, sino que actuará como un dinamizador de la mano de obra local y el empleo en el rubro de la construcción. Asimismo, plantearon la intención de replicar este modelo de gestión unificada y recupero crediticio en otras áreas de infraestructura crítica para el Gran Córdoba.