El jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, planteó que existe una contradicción entre el "operativo clamor" por Cristina Fernández de Kirchner y las acusaciones de proscripción. También se refirió a las precandidaturas de Juan Grabois y Daniel Scioli, además de mencionar que nadie en el Frente de Todos puede impugnarle la candidatura a Alberto Fernández.

Luego de asumir en lugar de Juan Manzur y asistir a la mesa electoral del oficialismo, Rossi mantuvo una frecuencia mediática diaria durante toda la semana intentando explicar qué sucede dentro del espacio frentetodista. En todas sus apariciones ratificó su visión de que la Vicepresidenta está proscripta, como claman sus sectores más cercanos, pero también defendió la idea del Presidente de ir por la reelección.

Este viernes, sin embargo, planteó otro debate sobre los argumentos de la supuesta proscripción. “Ahí entramos en una contradicción, porque si decimos que está proscripta, entonces ¿qué es lo que pasa para que deje de estar proscripta y sea candidata? Hay que tener mucho cuidado porque, si no, uno entra en una contradicción”, dijo en diálogo con Ahora dicen por Futurock.

“Creo que lo lógico y razonable, antes de ir a decirle a Cristina Kirchner qué tiene que hacer o qué queremos que haga, es ir a escucharla, que nos diga qué es lo que ve, cómo ve la situación y cuál es su rol dentro del espacio político”, pidió. Si bien las voces del kirchnerismo se multiplican pidiendo que la ex mandataria vaya en la boleta para el 2023, hay un silencio contundente que aumenta la incertidumbre.

Qué dijo Rossi de los candidatos del Frente de Todos

Atado al clamor por una presentación de Cristina Kirchner en las elecciones se encuentra el deseo del sector que la sigue de que Alberto Fernández desista de participar por un segundo mandato. Dijo Rossi al respecto: “En el frente nadie tiene poder de veto. Hay sectores que son más importantes que los otros, que tienen una mayor capacidad de concentrar voluntades, pero nadie tiene poder de veto sobre otro. No está bueno que alguien le diga a otro ‘vos no podés ser candidato’. Alguna vez me lo dijeron a mí y no me gustó para nada".

Por otro lado, se refirió al doble lanzamiento que este jueves ratificaron el dirigente social Juan Grabois y el ex candidato presidencial Daniel Scioli. "Los procesos políticos son dinámicos, que aparezcan compañeros tan valiosos a mí me parece que es una buena noticia", consideró el Jefe de Gabinete.

Reunión del Frente de Todos en la mesa electoral.

Esta idea de abrir una primaria fue deslizada por Alberto Fernández en 2021, lo que generó rispideces con la Vicepresidenta. El hecho resultó paradójico ya que el propio Presidente fue elegido por Cristina Kirchner sin competir en una PASO en 2019 y todo el espacio se encolumnó detrás de él.

Más allá de las candidaturas que empiezan a florecer, Rossi alegó que las listas cierran el 20 de junio y "habrá que ir viendo cómo se termina configurando definitivamente este escenario político". "En términos generales, quien resulte electo debe contar con el acompañamiento de todo el bloque del Frente de Todos", consideró.

Rossi negó que se haya pautado otra mesa electoral del FdT

"No quedó definido el funcionamiento de esa mesa ni una nueva reunión, si va a ser esa misma mesa u otra, pero fue un buen inicio y una reunión más que interesante, yo salí muy contento", expresó el Jefe de Gabinete sobre la posibilidad de un nuevo encuentro de todas las terminales oficialistas.

Luego consideró que si bien faltó Cristina Kirchner, asistió Máximo y se habló de conformar una comisión para pedirle a la ex mandataria que se presente en 2023. Finalmente, se refirió a la temperatura interna de la coalición: "No es un jardín de rosas pero tampoco estamos en una situación de tensión permanente".