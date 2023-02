Abrazado con Kicillof, Grabois presentó su libro y apuntó a Alberto: "El año que viene no quiero otro mediocre"

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, presentó su libro "Los Peores" en la ciudad de La Plata donde estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien se abrazó, al tiempo que criticó a Alberto Fernández: "El año que viene no quiero otro mediocre".

"No quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer. No lo acepto, no hay forma de que me convenzan de eso", expresó el dirigente social ante la atenta mirada del gobernador bonaerense.

Grabois celebró el encuentro con el mandatario provincial en su cuenta de Twitter con una foto abrazándose: "Con @Kicillofok debatimos en serio -sin coacheo ni frases hechas- sobre algunos temas que afectan a nuestra patria y gente. Nos hace falta salir del termo y las microdisputas. Recuperar la grandeza de mente y espíritu en la discusión pública. Este fue un intento. Ojalá sirva".

Grabois y Kicillof. FOTO: Télam

El dirigente social fue elogioso con Kicillof: "Axel es una esperanza que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de las primeras décadas del siglo XXI. Lograr eso tan difícil en América Latina y en Argentina, algo que (Juan Domingo) Perón no pudo y ojalá que si pueda Cristina (Fernández de Kirchner) que es construir un trasvasamiento y un recambio generacional que supere y profundice los pisos de derechos de la etapa anterior".

"Creo que Axel personifica esa posibilidad, esa potencia que se puede dar, tenemos algunos elementos de esperanza ahí", destacó Grabois.

Las expresiones del líder de Patria Grande fueron vertidas este jueves en un colmado gimnasio del Club Platense de La Plata, hasta donde llegaron militantes de Patria Grande, UTEP, funcionarios del gabinete bonaerense, legisladores naciones y referentes locales, consignó la agencia Télam.

Kicillof destacó el libro de Grabois: "Es imprescindible"

El primero en tomar la palabra fue Kicillof, quien dijo que el libro plantea "debates profundos sobre temas importantes" y enumeró diferentes niveles conceptuales de la obra, como "necesidades de comunicar del autor, por ejemplo, refutar acusaciones sobre su persona; discusiones coyunturales, de la actualidad y temas profundos, históricos, sobre la etapa actual del capitalismo".

En ese sentido, destacó que hubo "caracterizaciones" con las que no está de acuerdo y explicó que Grabois opina que "en la etapa actual del capitalismo una parte de la población va a tender a terminar excluida de los mercados de trabajo formal de manera permanente".

"No acuerdo con ese diagnóstico porque para él estamos en una etapa permanente, progresiva, de expulsión de trabajadores de los circuitos formales de trabajo", señaló Kiciillof y aclaró que no niega "que haya trabajadores excluidos", pero consideró que podría tratarse de "una etapa".

El gobernador bonaerense consideró que es un "libro muy valiente" que "reconoce críticas, errores, no se atrinchera en la defensa ciega de cuestiones que hay que revisar; es un libro imprescindible", dijo.

El dirigente social y el gobernador bonaerense. FOTO: Télam

Por su parte, Grabois destacó que "si uno tiene una hipótesis clara hacia dónde va el mundo, no puede torcer el destino; las hipótesis son indispensables porque perdemos el tiempo administrando lo existente, que es muy feo".

"En el poder político, el poder popular hay una integralidad entre la militancia política y el poder popular, pero esa integralidad no es lineal, es compleja", agregó el dirigente y destacó que "el poder político a mayor nivel sufre más encapsulamiento, va perdiendo contacto con la realidad" y a manera de ejemplo citó al Papa Francisco y señaló: "Es una deuda de la militancia encontrar una integralidad".

Grabois además aclaró que no es que pide salario universal porque no está de acuerdo en transformar planes sociales, sino que indicó que niega "la consistencia de esa oración".

"Eso que llaman planes es parte del ingreso de gente que ya trabaja. Es un slogan demagógico que estigmatiza a los compañeros que trabajan porque garpa electoralmente", destacó.

Grabois tomando mate junto a Kicillof. FOTO: Télam

Kicillof, en tanto, consideró que "el proyecto del peronismo clásico, a pesar del cambio y del paso del tiempo, es tomar masas inmensas de riqueza y aplicarlas a la mejora de condiciones laborales y productivas del país".

"No me resigno a pensar que la situación actual de injusticia, de exclusión, que el desastre neoliberal es natural", indicó por oposición a la hipótesis planteada por Grabois.

En línea con una posición que viene divulgando, Kicillof indicó que este año "hay que encontrar la mejor propuesta y resolver qué queremos: si queremos la derecha o los derechos".

Durante su exposición, el gobernador bonaerense, además, agradeció y reconoció que durante la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal el sector "se organizó, molestó y peleó por sus derechos".

Grabois presentó su libro "Los Peores". FOTO: Télam

Las expresiones fueron agradecidas por el dirigente de Patria Grande, quien, ante las críticas por las negociaciones con la anterior gestión, indicó: "Como organización, como comunidad organizada, frente a un estado gobernado por un proyecto antagónico a nuestros intereses, obviamente negociamos".

"En la negociación el problema no es con quien te sentás, sino qué intereses representas en esa mesa: si son los del pueblo o los propios. Yo me siento con cualquiera, pero sé lo que represento", lanzó.

ED