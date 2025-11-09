Ahorro: después de las elecciones se frenó la demanda de divisas

La dolarización de los argentinos antes de las elecciones estuvo en niveles récord: compraron US$ 17.636 millones en el mercado cambiario oficial entre mediados de abril y septiembre. Como consecuencia, los depósitos en dólares subieron a US$ 35.153 millones, uno de los máximos históricos.

Algunas fuentes del sistema financiero consultadas por PERFIL observaron que en octubre los ahorristas realizaron compras para atesoramiento que podrían superar el récord de septiembre “producto del proceso electoral y el bajo precio del dólar”.

En tanto, el grueso del mercado relevado por este medio expresaron que en noviembre se frenó la demanda de divisas. Incluso explicaron que esta tendencia comenzó casi inmediatamente después de las elecciones y esperan que esto “se mantenga por un tiempo”. “Estamos comprando y vendiendo las mismas cantidades con lo que al final del día terminamos equilibrados”, dijeron desde una entidad. En otra plasmaron: “Volvimos a momentos en que no hay elecciones en el horizonte”.

La flexibilización del cepo desde mediados de abril destapó el apetito dolarizador de las personas, que compraron desde entonces US$ 17.636 millones en el mercado cambiario oficial, de acuerdo al Banco Central (BCRA). Solo en septiembre el guarismo implicó US$ 5.080 millones, un salto del 110% frente a agosto y un récord para la compra de billetes en moneda norteamericana: fue el valor más alto al menos desde 2002.

Si a la compra de personas se le suman la adquisición de empresas y los giros a cuentas en el exterior, es decir, lo que se denomina formación de activos externos (FAE), el saldo neto por parte del sector privado fue negativo en US$ 6.577 millones, el monto más elevado desde la existencia del MULC, señalaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En el acumulado del año la FAE asciende a US$ 24.495 millones.

Por la fuerte compra de divisas de las personas, el stock de los depósitos en dólares en el BCRA subió US$ 1.170 millones en octubre y alcanzó los US$ 35.153 millones. La contracara fue la reducción de los depósitos en pesos.

El desarme de posiciones en moneda local estuvo cercana a los US$ 1.700 millones en el décimo mes del año, según estimaciones de LCG. Es decir, la mayor parte de la dolarización de carteras se mantuvo dentro del sistema y solo alrededor de US$ 530 millones salieron para terminar debajo del colchón de los argentinos.

“Para adelante, entendemos que menores expectativas de devaluación traccionarán un inferior aumento de los depósitos en dólares y por ende un freno en la caída de depósitos en pesos. Las nuevas colocaciones de obligaciones negociables por parte de empresas de mayor envergadura, si hubiera compradores locales, también podrían funcionar como un sustituto de depósitos dolarizados”, sostuvo la consultora.