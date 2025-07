Aislada, Villarruel le pegó duro a Milei: “Que ahorre en viajes y en la SIDE”

La vicepresidenta Victoria Villarruel rompió el silencio y la inercia en la que se venía moviendo desde que el presidente Javier Milei había dicho que “no participaba” del Gobierno. Aislada en el Senado, sin vínculo con el Presidente y sin vasos comunicantes con la Casa Rosada, se despachó en sus redes sociales con una serie de respuestas a críticas por su rol en la pasada sesión en el Senado.

En la Casa Rosada mantuvieron silencio. Algunas voces por lo bajo dijeron que estaba “perdida” y no dieron mayor crédito. En las filas del oficialismo no hubo respuesta. Al menos hasta el momento.

La titular del Senado tuvo expresiones durísimas para con el Presidente desatando una nueva crisis en el Gobierno: “Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos”, sostuvo la vicepresidenta al responder a una crítica en redes y agregó: “Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”.

Un dardo direccionado no solo al Presidente y sus itinerarios en el exterior sino también al asesor Santiago Caputo, quien maneja el sistema de inteligencia.

La vicepresidenta recibió una catarata de críticas en sus redes por su actuación en la última sesión del Senado, en la que se votaron una serie de leyes con impacto fiscal.

En otra de las respuestas, Villarruel dijo que “cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas dado que no habla”.

Villarruel maneja ella misma sus propias redes sociales. No tiene community manager ni asesores en la materia. En ese sentido, se parece al Presidente. En su entorno mantuvieron un estricto silencio.

Las duras respuestas que dio la vice a sus críticas desnudaron el fastidio que venía acumulando para con la Casa Rosada y constituyen un nuevo episodio que deja cada vez más lejos la posibilidad de reanudar el vínculo entre Milei y su vice.

La titular de la Cámara alta ya había tenido un durísimo cruce con Patricia Bullrich el propio jueves, día de la sesión, en la que cruzaron acusaciones mutuas.

A Villarruel, quien ha quedado recluida en la Cámara alta, se le abren interrogantes. Había logrado hilvanar un buen vínculo con el jefe de la bancada del peronismo, José Mayans, pero en la última sesión el formoseño se despachó duramente contra el accionar del oficialismo.

En lunes, Villarruel y Mayans habían tenido una reunión para comenzar a ordenar el trabajo legislativo, lo que derivó en una reunión de jefes de bloque para el martes. En plena tensión incluso con aliados como la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, no está claro cómo continuará la labor legislativa en la Cámara alta.

En otra de sus expresiones, la vice parecería haber sugerido actos de corrupción en el Poder Ejecutivo. “Así vivo mi vida en paz, dado que así vivimos los que no robamos”, dijo al responder un comentario que señalaba que la sociedad se acuerda de los presidentes pero no de sus vicepresidentes. En Casa Rosada se limitaron a señalar que el comentario no estaba dirigido a Milei.