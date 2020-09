Alberto F apuntó contra el titular de la Corte por el traslado de jueces

El presidente Alberto Fernández apuntó ayer contra titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, unos días antes de que el máximo tribunal se disponga a tratar el controvertido traslado de tres jueces, que fueron nombrados por decreto durante el macrismo y removidos la semana pasada por el Senado.

“Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, qué es lo que está buscando. Yo me lo pregunto porque realmente cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”, arremetió el Presidente.

Rosenkrantz anunció que el martes la Corte Suprema tratará el tema, tras un pedido de urgencia presentado por los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli. “Estos tres jueces nunca fueron al Senado para que el Senado diga si está de acuerdo o no con que se los designe en esos cargos. Ahora lo que hizo fue decir: no estamos de acuerdo porque lo que concursaron no tiene nada que ver con la competencia que les dieron”, agregó Fernández.

La arremetida presidencial no es casual. Desde Olivos, creen que Rosenkrantz mantiene contactos con Mauricio Macri, quien se mantiene muy activo. Y argumentan que el titular de la Corte y el ex mandatario habrían tenido contactos con los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Por el contrario, cerca del Presidente aseguran que Fernández no mantiene ningún contacto con los jueces desplazados.

Más temprano, el Presidente había cuestionado al titular de la Corte en la presentación desde la quinta de Olivos del Programa Acompañar, destinado a víctimas de violencia por motivos de género. Fernández aseguró que ve “con preocupación que en el Estado federal, dos de los tres poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) ya han avanzado en implementar la Ley Micaela, en respetarla y en generar conciencia de la igualdad y los derechos de la mujer, y sin embargo esa rémora la tenemos aún en el Poder Judicial, lamentablemente”. “Le hemos pedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio”.

Además, el primer mandatario se refirifió al proyecto de reforma judicial, que ya tiene media sanción del Senado y ahora se debate en Diputados.

“Es algo que durante décadas vienen planteando todos los medios y una vez que la propongo dicen es un mecanismo para lograr impunidad. Me pregunto dónde está eso, porque no hay un solo juez removido, no se le saca la causa a ningún juez, se ha respetado el principio de juez natural a rajatabla”, sostuvo.