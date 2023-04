Alberto F, CFK y Massa: tres estrategias distintas para enfrentar las elecciones

Mientras repite que no quiere ser candidato, Sergio Massa llama a un gobernador y le da una noticia que estaba esperando: habilitará los fondos para la obra que viene reclamando. El jefe territorial que tiene elecciones en mayo lleva semanas tratando de que el expediente avance en diálogo con otro ministro que llega a golpear las puertas al Ministerio de Economía para conseguir el dinero, pero Massa capitaliza la firma y en una llamada le hace saber al mandatario provincial que es él quien decidió que el papeleo avance. Dice que no quiere ser, pero este gobernador sabe que sí quiere y que, en caso de llegar a lanzarse, buscará una devolución de gentilezas.

Al asumir, Massa adoptó una respuesta ante cada movimiento político que alteraba al Frente de Todos. “No tengo tiempo para eso. ¿No te parece que tengo quilombos un poquito más complejos?”, respondía, y los enumeraba: dólar, FMI, déficit, reservas, inflación. Meses después, los “quilombos” son los mismos, pero él volvió a refugiarse en la política. Bajo la coartada de la gestión y ante números que no acompañan, se esfuerza en mostrar el apoyo político a su tarea. Sobraron en los últimos días fotos con gobernadores, sindicalistas y empresarios. Con quien solo tuvo una imagen a pocas horas de llegar al Ministerio de Economía es con Cristina Kirchner. Se hablan a diario y se encuentran una vez por semana, pero no hubo otra oportunidad para mostrarse juntos. Martín Guzmán tiene más recuerdos. Por eso, para Massa era importante compartir un acto con el funcionario más importante del kirchnerismo: Wado de Pedro. Sin embargo, el ministro del Interior encontró una actividad en La Rioja y no pudo asistir al evento encabezado por Massa. Era una foto que entusiasmaba a ambos, pero llegó una orden de no hacerla.

Esto está lejos de significar una falta de apoyo de la vice a la gestión de Massa. Ella avala cada movimiento que sale desde el Ministerio de Economía. Solo son gestos en la discusión electoral y armado de listas: aunque desde esa cartera aseguren que el candidato de la vice es Massa, desde el Senado dejan claro que ella no menciona ningún nombre cuando se discute sobre el postulante a la presidencia del Frente de Todos. CFK sabe que la militancia pide por ella y la definición sobre su presentación también está atada a la economía ahora comandada por Massa y a la que sigue muy de cerca.

En la Casa Rosada creen que Cristina no será candidata. Las versiones que llegan del Senado es que Cristina explica que ella es el pasado y hay que mirar hacia adelante.

Cuando al jefe de Estado le preguntan por un diálogo próximo con la vice, responde que ya llegará el momento. Cree que el kirchnerismo no tiene estrategia, no sabe hacia dónde ir y que no quieren las PASO, porque no tienen candidato. Es allí que evalúa que aparece el nombre de Massa como un nombre de consenso, pero explica que esto no es así.

El Presidente insiste con que las PASO son un hecho y que él sí tendrá candidato para presentar en la interna. “Nosotros tenemos un plan que empieza por mantener la unidad y promover al máximo la democratización del espacio. De ahí en más, debemos acordar las reglas más transparentes y abarcadoras para las PASO”, le repite a su equipo. Por ahora, no tiene estrategia electoral conjunta ni con CFK ni con Massa. Pero, al igual que en el vínculo Massa-CFK, tampoco en la relación del jefe de Estado y el ministro hay diferencias en cuanto al manejo de la economía. “Le dimos toda la botonera”, recuerdan desde el entorno presidencial. En la última semana, y con la corrida cambiaria, la comunicación entre el jefe de Estado y el ministro fue continua. En el teléfono del despacho presidencial como primera línea directa figura el número del ministro. Fernández aprieta una tecla y no solo escucha a Massa, sino que también lo ve por la pantalla. Se trata de la imagen que más vio el mandatario en estos días.

Ambos estarán en Brasil el martes. Allí, el Presidente se volverá a encontrar con Lula da Silva.

También estará presente otro candidato: el embajador Daniel Scioli. A Massa no le gusta mucho ver al exgobernador lanzado, pero deberán compartir la actividad. El jefe de Estado habla con su par brasilero con bastante cotidianidad. “Estoy ahí cuando quieras”, le dijo el mandatario a Lula cuando le preguntó cuándo podía viajar para avanzar en los acuerdos de cooperación.

Sigue el operativo clamor “Cristina 2023”

La militancia kirchnerista se reunió ayer en un nuevo plenario en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, esta vez en el municipio bonaerense de Tapalqué, donde se manifestó en “contra de la proscripción” de la vicepresidenta.

Con la consigna “La Séptima con Cristina”, el encuentro se concretó en el predio de la Sociedad Italiana de Tapalqué. La séptima sección electoral es el centro geográfico de la provincia. El interior bonaerense, es históricamente refractario al kirchnerismo. Pese a ello, la militancia continúa con el operativo clamor.

Encabezado por Andrés “Cuervo” Larroque, el anfitrión fue el intendente Gustavo Cocconi. También fueron de la partida el intendente de Ensenada, Mario Secco; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el titular del bloque en Diputados PBA del oficialismo, César Valicenti.